Hamza Abdelkarim, el delantero del Barcelona que va al Mundial con Egipto

Hamza Abdelkarim fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Egipto. El joven delantero de 18 años fue incluido por el seleccionador Hossam Hassan en la lista de 26 jugadores, encabezada por Mohamed Salah, que jugarán el Mundial. Actualmente, Hamza milita en el FC Barcelona juvenil A, el talentoso delantero está cedido por el Al Ahly con una opción de compra de 1,5 millones de euros.

En el club blaugrana están convencidos de ejecutar la cláusula para hacerse con la propiedad y derechos totales de Hamza Abdelkarim. Su adaptación al Barcelona ha sido buena, en apenas 4 meses el delantero egipcio ha marcado 8 goles en 11 partidos con la camiseta blaugrana.

Estas buenas actuaciones le llevaron a debutar con la selección absoluta ante Rusia, el jugador del Barcelona disputó 5 minutos ante el combinado ruso. Si finalmente dispone de minutos en el Mundial, Hamza Abdelkarim se convertirá en el jugador egipcio más joven en representar a Egipto en un Mundial.

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Salah y Hamza Abdelkarim en un entranamiento con Egipto / EFA

Apadrinado por Salah

Mohamed Salah es algo más que un futbolista en Egipto, indiscutiblemente es la estrella de la selección y el líder del equipo. Salah es consciente de la proyección de Hamza Abdelkarim y ha estado encima de él en estos primeros días de concentración, el exjugador del Liverpool, se ofreció a compartir habitación con el delantero del Barcelona y le regaló una camiseta como gesto de bienvenida.