Ibai Gómez liderará el nuevo proyecto del Real Zaragoza con el reto de devolver al club al fútbol profesional

El Real Zaragoza ya tiene al hombre elegido para encabezar una nueva etapa llena de presión y exigencia. El club aragonés ha anunciado la contratación de Ibai Gómez como nuevo entrenador para la temporada 2026-27, en un movimiento que busca sentar las bases de un proyecto sólido y ambicioso. El técnico bilbaíno aterriza en La Romareda con el objetivo de devolver la estabilidad deportiva a una entidad histórica del fútbol español y de liderar el camino hacia el regreso al fútbol profesional, una meta que se ha convertido en una obsesión para una afición que lleva años sufriendo decepciones.

La llegada de Ibai Gómez supone una apuesta por un entrenador joven, preparado y con una visión moderna del juego. Su perfil encaja con la idea de crecimiento que persigue la entidad blanquilla, que pretende construir un equipo competitivo a medio y largo plazo. Además de los resultados, el nuevo técnico tendrá la misión de recuperar la conexión emocional entre el club y su masa social, uno de los activos más importantes del zaragocismo.

De futbolista de élite a entrenador de futuro

La trayectoria de Ibai Gómez como entrenador está marcada por una vocación temprana. Mucho antes de colgar las botas ya había comenzado a desarrollar su pasión por los banquillos. Siendo apenas un adolescente dirigió equipos de formación en el Santutxu, donde fue creciendo junto a una generación de jugadores a los que acompañó durante varias etapas de su desarrollo deportivo.

Ibai Gómez con el Athletic / EFE

Paralelamente construyó una destacada carrera como futbolista profesional. Disputó cerca de 300 encuentros entre Primera División, competiciones europeas y Copa del Rey, acumulando una experiencia de alto nivel que hoy traslada a su labor como técnico. Durante su etapa como jugador también conquistó dos Supercopas de España, en 2015 y 2021, consolidando un conocimiento profundo de la exigencia que implica competir al máximo nivel.

Un ascenso meteórico en los banquillos

Tras retirarse del fútbol profesional, Ibai Gómez inició una rápida progresión como entrenador. En la temporada 2023-24 asumió el mando del Santutxu en División de Honor Juvenil, donde sus métodos y capacidad de liderazgo llamaron la atención de diferentes organismos futbolísticos. Su trabajo le abrió las puertas de la selección de República Dominicana, con la que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Real Zaragoza

Posteriormente dio un importante salto al hacerse cargo del Arenas de Getxo durante la campaña 2024-25. Allí firmó una temporada sobresaliente que culminó con el ascenso del conjunto vizcaíno tras proclamarse campeón del Grupo 2 de Segunda Federación. Ese éxito le permitió acceder al fútbol profesional de la mano del Andorra, donde dirigió en LaLiga Hypermotion. Aunque una mala dinámica de resultados interrumpió su etapa en el Principado, dejó muestras de una propuesta futbolística atrevida, basada en la posesión, la iniciativa y el protagonismo con balón.

Reconstruir un Zaragoza herido y devolver la ilusión

El desafío que ahora afronta en Zaragoza es probablemente el más importante de su todavía joven carrera. El club necesita recuperar competitividad, estabilidad y confianza después de varias temporadas marcadas por la frustración deportiva. La dirección deportiva considera que Ibai Gómez reúne las condiciones necesarias para liderar una reconstrucción profunda y devolver al equipo del león la identidad que históricamente le ha caracterizado.

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El técnico vasco llegará acompañado por dos colaboradores de máxima confianza, Iñigo Larriqueta y David Vinatea, piezas fundamentales dentro de su cuerpo técnico. Juntos intentarán implantar una idea de juego ofensiva, valiente y reconocible que permita al Real Zaragoza volver a mirar hacia arriba. Más allá de los resultados inmediatos, la entidad confía en que esta nueva etapa sirva para reencontrarse con una afición herida pero fiel, que continúa soñando con ver a su equipo recuperar el lugar que por historia y tradición considera suyo dentro del fútbol español.