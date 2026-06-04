El Manchester City estalla contra Enrique Riquelme
Los cytizens consideran tomar acciones legales contra el candidato alicantino tras anunciar que fichará a Haaland
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció el fichaje de Erling Haaland en caso de ganar las elecciones, el candidato alicantino se compromete a pagar la cuota de los 100.00 socios del Real Madrid si el noruego no viste la camiseta blanca en la primera temporada de su mandato, medida al más puro estilo Florentino Pérez cuando llegó a la presidencia del Real Madrid con el fichaje de Luís Figo.
Este anuncio no ha sentado nada bien en Manchester, el club cityzen ha enviado un comunicado a diversos medios de comunicación: "Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”.
Parece que en Manchester no van a dar tan fácilmente su brazo a torcer, afirman que el jugador es de su propiedad, tiene contrato en vigor y que no hay una cláusula en su contrato que le permita salir. El enfado de los cityzens va más allá del comunicado: "Estamos considerando tomar acciones legales por el uso de la imagen de nuestro futbolista en este contexto", asegura el club de Manchester.
La promesa de Enrique Riquelme
En caso de no acometerse los fichajes de Haaland y Rodri, Enrique Riquelme tendrá que pagar gran cantidad de dinero como él mismo afirmo: "Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid".
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