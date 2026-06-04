Mourinho costará 15 millones al Real Madrid: el Benfica confirma la cláusula que deberá pagar Florentino Pérez

La posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid ya tiene precio definitivo. El Benfica ha confirmado oficialmente que la cláusula de salida del técnico portugués asciende a 15 millones de euros, cantidad que deberá abonar el conjunto blanco en caso de que Florentino Pérez resulte vencedor en las elecciones presidenciales previstas para este domingo.

La información ha sido comunicada por la entidad lisboeta a través de los mecanismos de transparencia financiera exigidos por la legislación portuguesa, ya que el club cotiza en la Bolsa de Lisboa y está obligado a informar a sus accionistas sobre cualquier operación económica de relevancia.

La Liga

La noticia llega apenas un día después de que la candidatura de Florentino Pérez hiciera oficial el acuerdo con Mourinho mediante una campaña cuidadosamente diseñada para generar impacto entre los socios madridistas. El anuncio se produjo durante la emisión de El Hormiguero, donde el empresario alicantino Enrique Riquelme participó como invitado y avanzó algunos de los movimientos más ambiciosos del proyecto deportivo.

Una campaña electoral marcada por los fichajes mediáticos

La confirmación de Mourinho se realizó a través de un breve vídeo difundido en las redes sociales de la candidatura de Florentino Pérez. En las imágenes aparecía el entrenador portugués vistiendo una camiseta del Real Madrid acompañado de una única palabra: “Sí”.

José Mourinho, durante el partido ante el Braga (2-2) / MIGUEL A. LOPES

El mensaje fue acompañado por el eslogan “Moucha historia por hacer”, un juego de palabras que rápidamente se viralizó entre los aficionados madridistas y que sirvió para reforzar la idea de una segunda etapa del técnico de Setúbal al frente del club.

La aparición de Mourinho no fue el único golpe de efecto de la jornada. Minutos después, la candidatura opuesta sorprendió con el anuncio de la incorporación de Erling Haaland como uno de los grandes pilares del nuevo proyecto deportivo, elevando todavía más la expectación alrededor de los comicios.

Florentino deberá ganar primero las elecciones

Pese a la existencia de un acuerdo entre las partes, la llegada de Mourinho al Real Madrid todavía depende de un factor decisivo: el resultado de las elecciones presidenciales.

Si Florentino Pérez revalida el cargo, el club blanco activará la operación y abonará los 15 millones de euros establecidos para liberar al entrenador portugués de su contrato. En caso contrario, el acuerdo quedaría sin efecto y Mourinho continuaría vinculado al Benfica.

Mourinho, entrenador del Real Madrid. / Florentino2026

La posible vuelta del técnico luso supone uno de los movimientos más impactantes del panorama futbolístico europeo. Mourinho ya dejó una huella profunda durante su primera etapa en el Real Madrid, donde conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar algunos de los capítulos más intensos de la rivalidad con el FC Barcelona.

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Ahora, más de una década después de su salida, el entrenador portugués podría regresar al Santiago Bernabéu en una operación que, además de un fuerte componente emocional y deportivo, tendría un coste económico de 15 millones de euros para las arcas madridistas.