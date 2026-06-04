El precedente del 'caso Figo' acerca a Erling Haaland al Real Madrid

Cuando en el verano del año 2000 Florentino Pérez anunció durante la campaña electoral del Real Madrid que ficharía a Luis Figo, la reacción fue de incredulidad generalizada. No solo porque el portugués era la gran estrella del FC Barcelona, sino porque el propio jugador se encargó de desmentir públicamente la operación.

Los jugadores del Real Madrid Zinedine Zidane, Ronaldo y Raúl González celebran el tanto conseguido por Luis Figo / EFE

Figo negó que existiera un acuerdo para marcharse al Real Madrid e insistió en varias ocasiones en que continuaría en el Barcelona. Sin embargo, los acontecimientos terminaron dando la razón a Florentino. Tras ganar las elecciones, el entonces candidato ejecutó la cláusula de rescisión del futbolista y consumó uno de los traspasos más impactantes de la historia del fútbol. Lo que había sido presentado por muchos como una promesa electoral imposible acabó convirtiéndose en realidad apenas unas semanas después.

El precedente ha vuelto a la memoria de muchos aficionados después de que Riquelme asegurara en El Hormiguero que, si es elegido presidente del Real Madrid, fichará a Erling Haaland. La declaración ha generado un enorme revuelo mediático y no ha tardado en encontrar respuesta. Desde el entorno del delantero noruego han desmentido que exista ningún acuerdo para que el jugador recale en el Santiago Bernabéu.

Precedente claro

Sin embargo, la experiencia invita a no dar por definitivos este tipo de mensajes. La historia demuestra que los grandes fichajes suelen atravesar fases de negaciones públicas antes de materializarse. El caso más famoso sigue siendo el de Figo. Mientras Florentino sostenía durante la campaña electoral que el portugués jugaría en el Real Madrid, el propio futbolista y su entorno rechazaban esa posibilidad. Pese a ello, el traspaso terminó cerrándose y cambió para siempre la historia reciente del fútbol español.

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Nadie puede asegurar que el desenlace vaya a ser el mismo con Haaland. Pero sí existe una enseñanza evidente que deja el precedente de Figo: que un desmentido público, incluso cuando procede del entorno más cercano al jugador, no garantiza que una operación no pueda acabar produciéndose. En materia de fichajes, y más aún cuando entran en juego elecciones presidenciales y estrellas mundiales, las declaraciones de hoy no siempre anticipan lo que sucederá mañana.