La sombra de Xabi Alonso persigue a Álvaro Arbeloa: el Bayern Leverkusen ni lo contempla como entrenador

Álvaro Arbeloa estuvo en la órbita del Bayer Leverkusen para convertirse un año después en el sucesor de Xabi Alonso, pero el club alemán descartó finalmente su incorporación al considerar que todavía no reúne la experiencia necesaria para asumir un proyecto de esa dimensión. Según la información desvelada por COPE y recogida por varios medios alemanes, el técnico español llegó a ofrecerse para ocupar el cargo, aunque la dirección deportiva del conjunto germano optó por buscar perfiles con un recorrido más consolidado en la élite.

La figura de Arbeloa había ganado protagonismo en Alemania por su estrecha relación con el Real Madrid y por las comparaciones inevitables con Xabi Alonso, que dejó una huella imborrable en el Leverkusen tras conquistar la Bundesliga y convertir al equipo en una referencia del fútbol europeo. Sin embargo, los responsables del club, encabezados por Fernando Carro y Simon Rolfes, entendieron que el exdefensa madridista aún necesita acumular más experiencia en los banquillos antes de afrontar un desafío de semejante exigencia.

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Alvaro Arbeloa en rueda de prensa con el Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

De mazazo a mazazo

La decisión llega en un momento delicado para Arbeloa, cuya etapa al frente del Real Madrid ha estado marcada por los malos resultados y diversas críticas sobre su capacidad para gestionar un vestuario repleto de estrellas. De hecho, varias voces del entorno del club blanco han cuestionado durante los últimos meses si su salto a la élite se produjo demasiado pronto.