7a0, el juego viral (y gratuito) que pone a prueba a los aficionados antes del Mundial 2026
Los aficionados del mundo del fútbol están con muchísimas ganas del Mundial y ya calientan motores con un juego espectacular
A pocos días del inicio del Mundial 2026, miles de aficionados al fútbol han encontrado una nueva forma de medir sus conocimientos sobre el deporte rey. Se trata de 7a0 (Sete a Zero), un juego online gratuito que se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales y grupos de aficionados de todo el mundo.
La dinámica es sencilla pero adictiva. Los jugadores reciben el nombre de una selección y el año concreto y deben evaluar distintas características de los jugadores en ese momento concreto de su carrera. El reto a ciegas consiste en acercarse lo máximo posible a la valoración considerada correcta por el sistema. Mientras tanto, está la versión que te permite ver la media de cada jugador. Puedes elegir un once con distintos sistemas y solo habrá tres opciones de pasar de selección.
El atractivo de 7a0 radica en que no exige rapidez ni reflejos, sino conocimiento futbolístico. Los participantes comparan sus resultados con los de otros usuarios, generando debates sobre figuras históricas y estrellas actuales. Esto ha convertido al juego en una especie de trivia moderna para fanáticos del fútbol.
Creado por un desarrollador brasileño, el proyecto ha ganado notoriedad internacional coincidiendo con la creciente expectación por el Mundial 2026. La plataforma está disponible en varios idiomas y puede jugarse directamente desde cualquier navegador, sin necesidad de descargar aplicaciones.
El éxito de 7a0 demuestra cómo la pasión por el fútbol trasciende los 90 minutos de juego. En una época en la que los aficionados consumen estadísticas, rankings y contenido interactivo de forma constante, propuestas como esta logran mantener viva la conversación futbolística incluso antes de que ruede el balón en la gran cita mundialista.
Con millones de seguidores pendientes de cada detalle del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, 7a0 se perfila como uno de los entretenimientos digitales más populares de la previa mundialista, combinando nostalgia, análisis y competición entre aficionados.
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