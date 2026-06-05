Ancelotti despeja dudas sobre la lesión y el regreso de Neymar

La evolución de Neymar Jr. ha pasado en pocos días de la preocupación a un escenario más esperanzador dentro de la concentración de Brasil. El delantero, que arrastra una lesión de grado dos en la pantorrilla izquierda sufrida el pasado 17 de mayo ante Coritiba, continúa con un trabajo individualizado, pero las sensaciones dentro del cuerpo técnico han mejorado tras las últimas evaluaciones médicas. Aunque sigue sin entrenar con el grupo, su progresión es seguida de cerca día a día con la idea de acelerar su vuelta sin asumir riesgos.

“Si todo sale bien, entrenará con nosotros la próxima semana”

Las palabras del seleccionador Carlo Ancelotti han rebajado la tensión en torno al estado físico del atacante. El técnico ha explicado que Neymar será sometido a una nueva resonancia magnética y que, si la evolución es positiva, podría reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días. “Si todo sale bien, entrenará con nosotros la próxima semana”, afirmó el entrenador, abriendo la puerta a un regreso más rápido de lo previsto inicialmente.

Dentro del cuerpo técnico, este mensaje se interpreta como una señal clara de optimismo. El plan de recuperación sigue siendo prudente, pero ya se contempla la posibilidad de que el delantero empiece a trabajar parcialmente con el grupo antes del inicio del torneo.

Regreso progresivo y gestión de cargas antes del Mundial

El plan médico de la Confederación Brasileña de Fútbol situaba el regreso de Neymar entre el 11 y el 18 de junio, un margen que ahora cobra aún más relevancia tras las declaraciones del técnico. Aunque su presencia en el primer partido del Mundial no está garantizada, el escenario de una incorporación progresiva gana fuerza si las pruebas confirman una evolución favorable del músculo afectado.

Neymar marcó un golazo ante Croacia en el minuto 117 / EFE

El objetivo es claro: evitar cualquier recaída y asegurar que el atacante llegue en condiciones óptimas a la fase decisiva del torneo. Por ello, su participación en los amistosos sigue descartada, priorizando su puesta a punto para el debut mundialista.

Optimismo en la concentración de Brasil

En el vestuario se mantiene un clima de cautela, pero también de creciente optimismo. La ausencia de Neymar en el césped no ha impedido que siga integrado en la dinámica del grupo desde el trabajo específico y la supervisión médica.

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Neymar lesionado con Brasil / EFE

A la espera de nuevas pruebas, el escenario más probable es una reincorporación gradual en los próximos días. Si la evolución continúa siendo positiva, Brasil podría recuperar a su principal referencia ofensiva justo a tiempo para el inicio del Mundial, en un contexto mucho más favorable del que se preveía hace apenas una semana.