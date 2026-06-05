El exsevillista Ben Yedder es absuelto de violencia psicológica a su ex
Condenado en primera instancia a 900.000 euros de multa por violencia psicológica, el actual atacante del Wydad Casablanca marroquí ha sido absuelto en apelación. También lo fue de violación por falta de pruebas
EFE
El futbolista francés de ascendencia tunecina Wissam Ben Yedder, que entre 2016 y 2019 jugó en el Sevilla, fue absuelto de la acusación de violencia psicológica contra su exmujer, semanas después de que los tribunales rechazaran juzgarle por violación.
Condenado en primera instancia a 900.000 euros de multa por violencia psicológica contra su pareja, de la que se estaba separando, el actual atacante del Wydad Casablanca marroquí ha sido absuelto en apelación.
El tribunal consideró que los insultos por los que fue denunciado por su pareja se inscriben dentro de una discusión en el marco de un divorcio, indica este viernes el diario L'Équipe.
Sin pruebas de violación
En febrero pasado el jugador también vio cómo apelación anulaba la decisión tomada en primera instancia de llevarle a juicio por una acusación de violación, al considerar que no existían pruebas suficientes para ello.
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