Lío Mundial en Colombia: James Rodríguez niega una foto a la hija del presidente Gustavo Petro

James Rodríguez vuelve a ser noticia en Colombia, el talentoso centrocampista se ha visto envuelto en una gran polémica. La expedición colombiana visitaba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el acto de despedida antes de marchar a EEUU para disputar el Mundial.

Los jugadores cafeteros iban saludando de uno en uno al presidente Petro, su hija (Antonella) se encontraba al lado y también saludaba a los jugadores, cuando llegó el turno de James, la hija del presidente se dirigió al capitán de Colombia pidiéndole una foto, propuesta a la que James Rodríguez no respondió y paso de largo.

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Reacciones en el país

Dicho gesto ha causado polémica en el país, algunas autoridades como la concejala Heidy Sánchez, no han tardado en pronunciarse: "Usted también es papá y estoy segura de que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante así", afirma la concejala. Heidy Sánchez no se mordió la lengua y añadió "James Rodríguez, tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha".