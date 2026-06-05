La FIFA cambia para siempre uno de los momentos más icónicos del Mundial

La cuenta atrás ha terminado. El Mundial 2026 está a punto de comenzar y lo hará con importantes novedades tanto dentro como fuera del terreno de juego. El torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México arrancará el próximo 11 de junio y será la edición más multitudinaria de la historia, con 48 selecciones participantes.

Millones de aficionados de todo el mundo seguirán durante las próximas semanas la gran cita del fútbol internacional, un evento que tradicionalmente trasciende lo deportivo para convertirse en una celebración de identidad nacional, cultura y sentimiento de pertenencia.

Precisamente uno de los momentos más emblemáticos de cada partido sufrirá una profunda transformación. La FIFA ha confirmado cambios significativos en la ceremonia previa al encuentro, especialmente durante la interpretación de los himnos nacionales.

Messi levanta la Copa del Mundo en Catar 2022 / EFE

La nueva ceremonia de los himnos en el Mundial

El organismo presidido por Gianni Infantino quiere potenciar el espectáculo en los minutos previos a cada partido y acercar la experiencia mundialista a los grandes eventos deportivos norteamericanos.

La principal novedad será la participación de toda la convocatoria de cada selección. Hasta ahora, únicamente los once titulares formaban durante la interpretación de los himnos. En el Mundial 2026 también estarán presentes los jugadores suplentes, reforzando la imagen de unidad del equipo antes del inicio del encuentro.

Además, cambiará completamente la ubicación de la ceremonia. Los futbolistas dejarán de situarse frente al palco de autoridades y pasarán a colocarse alrededor del círculo central del terreno de juego, una disposición similar a la utilizada habitualmente en los homenajes y minutos de silencio.

Más espectáculo visual antes de cada partido

La FIFA también incorporará elementos audiovisuales para aumentar el impacto visual del momento.

Entre las novedades destaca la utilización de efectos especiales y fuegos artificiales durante la interpretación de los himnos, una fórmula habitual en competiciones como la NFL, la NBA o los grandes eventos deportivos celebrados en Estados Unidos.

La intención es convertir la ceremonia previa en un espectáculo de mayor dimensión, potenciando la emoción tanto para los aficionados presentes en los estadios como para los millones de espectadores que seguirán el torneo por televisión.

Un Mundial cada vez más orientado al entretenimiento

La decisión encaja dentro de la estrategia de la FIFA para modernizar el producto y adaptarlo a nuevas audiencias. El Mundial 2026 no solo estrenará un formato ampliado con más selecciones y más partidos, sino que también busca ofrecer una experiencia más cercana al modelo de entretenimiento deportivo estadounidense.

Con estos cambios, la ceremonia de los himnos dejará de ser un simple protocolo previo al partido para convertirse en uno de los grandes focos de atención de cada jornada.

La Copa del Mundo entra en una nueva era. Y los himnos serán uno de los símbolos más visibles de esa transformación.

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