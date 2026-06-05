Osasuna ata al sustituto de Budimir antes del Mundial

Osasuna ha movido ficha con una de esas decisiones que explican cómo se construyen los proyectos que perduran. Y Braulio, con más luces que sombras, sabe de esto. El club navarro ha anunciado un nuevo contrato para Raúl García de Haro hasta el 30 de junio de 2031, ampliando en tres temporadas el contrato que unía al delantero catalán con la entidad rojilla y blindándolo con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Una apuesta de presente, pero sobre todo de futuro.

La decisión llega en un momento especialmente significativo para el atacante. A sus 25 años, Raúl García acaba de completar la mejor campaña de su trayectoria en El Sadar. El delantero ha firmado 14 goles durante la temporada 2025-26, repartidos entre siete tantos en LaLiga y siete en la Copa del Rey, competición de la que terminó como máximo goleador. Un rendimiento que ha convencido a la dirección deportiva de que el relevo generacional en la delantera rojilla está garantizado.

Aunque Ante Budimir continúa siendo la gran referencia ofensiva de Osasuna y el máximo goleador de la historia del club en Primera División, en Pamplona tienen claro que el croata no es eterno. Por eso la renovación de Raúl García se interpreta también como una inversión estratégica de cara al futuro inmediato. El delantero ha demostrado que puede convivir con Budimir, competir por minutos y responder cada vez que el equipo le ha necesitado.

El delantero de Osasuna Ante Budimir, ante el Barça / EFE

Traduce las oportunidades en gol

Sus números avalan esa confianza. Con 27 goles en tres temporadas vistiendo la camiseta rojilla como suplente habitual, el atacante ya se ha situado a la altura de nombres tan recordados por la afición como Pierre Webó o Nino, superando incluso los registros de delanteros relevantes de este siglo como Savo Milosevic, Valdo o Kike Sola. Y todo apunta a que en el curso 26/27, todo irá a mejor.

La historia de Raúl García es también la de una progresión constante. Nacido en Olesa de Montserrat en noviembre de 2000, se trasladó siendo muy joven a Granada junto a su familia. Formado en las categorías inferiores de Guadix, Almería y Real Betis, debutó en Primera División con el conjunto verdiblanco antes de explotar definitivamente en el Mirandés. Allí protagonizó una de las mejores temporadas de Segunda División en el curso 2022-23, con 19 goles y ocho asistencias, cifras que despertaron el interés de numerosos clubes.

Uno de los fichajes más caros de la historia de Osasuna

Osasuna apostó por él en el verano de 2023 y tres años después recoge los frutos de aquella inversión. La renovación hasta 2031 no sólo garantiza la continuidad de uno de los delanteros españoles con mayor crecimiento en los últimos cursos, sino que también envía un mensaje claro al mercado: el club quiere seguir creciendo alrededor de futbolistas jóvenes, con margen de mejora y capacidad para convertirse en referentes. Se pagaron 6 millones por el 65% del jugador, aumentándose al 75% por medio del traspaso de Chimy a los andaluces, cifrando ese 10% extra en un millón. De esta manera, la cuenta deja en un valor de 7 millones por el 75% de los derechos de Raúl García.

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Con el Mundial cada vez más cerca y una temporada ilusionante en el horizonte, Osasuna ya tiene asegurado a quien está llamado a liderar su ataque cuando llegue el momento de suceder a Budimir. En Pamplona no esperan al futuro y han decidido atar al goleador que terminaba contrato en 2028. Hay Raúl para largo... y nunca mejor dicho.