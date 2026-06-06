Bordalás negocia con el que puede ser su próximo equipo en La Liga

José Bordalás va a ser uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. El entrenador alicantino está cerca de poner fin a su etapa en el conjunto azulón, hay que recordar que su contrato con el Getafe finaliza en junio de este año. La reunión entre Ángel Sánchez y Bordalás finalizó con las posturas muy alejadas, situación que pone al técnico azulón en el mercado.

Uno de los grandes interesados en hacerse con los servicios de Bordalás es Osasuna, según avanza Iker Antunez vía Twitter. El club rojillo salvó la categoría en la última jornada de Liga, precisamente ante el Getafe de Bordalás. Este final de temporada angustioso para los navarros ha provocado el despido de Alessio Lisci.

Bordalás durante su etapa como entrenador del Valencia CF / SD

No es la primera vez que Osasuna sondea a José Bordalás, fue en 2014, el conjunto rojillo militaba en Segunda División y le ofreció el banquillo del Sadar al alicantino, que finalmente firmó por el Alcorcón.

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Los nombres de Braulio

El principal candidato para sustituir al italiano fue Carles Martínez, que finalmente firmó con el Bayern Leverkusen, también estuvieron en la agenda rojilla Imanol Aguacil y San José, pero ahora parece que José Bordalás toma la delantera en la lista de Braulio Vázquez.