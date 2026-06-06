Bordalás negocia con el que puede ser su próximo equipo en La Liga
El contrato del técnico alicantino con el Getafe finaliza el próximo 30 de junio
José Bordalás va a ser uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. El entrenador alicantino está cerca de poner fin a su etapa en el conjunto azulón, hay que recordar que su contrato con el Getafe finaliza en junio de este año. La reunión entre Ángel Sánchez y Bordalás finalizó con las posturas muy alejadas, situación que pone al técnico azulón en el mercado.
Uno de los grandes interesados en hacerse con los servicios de Bordalás es Osasuna, según avanza Iker Antunez vía Twitter. El club rojillo salvó la categoría en la última jornada de Liga, precisamente ante el Getafe de Bordalás. Este final de temporada angustioso para los navarros ha provocado el despido de Alessio Lisci.
No es la primera vez que Osasuna sondea a José Bordalás, fue en 2014, el conjunto rojillo militaba en Segunda División y le ofreció el banquillo del Sadar al alicantino, que finalmente firmó por el Alcorcón.
Los nombres de Braulio
El principal candidato para sustituir al italiano fue Carles Martínez, que finalmente firmó con el Bayern Leverkusen, también estuvieron en la agenda rojilla Imanol Aguacil y San José, pero ahora parece que José Bordalás toma la delantera en la lista de Braulio Vázquez.
- Ferran Torres sigue batiendo récords con España: el ex del Valencia ya supera a Sergio Ramos y Di Stéfano en goles
- Resultado: Así fue el Surne Bilbao 71-88 Valencia Basket; los playoffs de la Liga Endesa, en vivo
- Valencia Basket ya conoce las fechas de las semifinales de la Liga Endesa
- Así valoran al primer fichaje del Valencia CF, Justin de Haas, los que mejor lo conocen
- Última aparición de Aliou Dieng antes de viajar a València como nuevo fichaje
- Comunicado oficial del Valencia CF sobre Stole Dimitrievski
- Javi Guerra debuta con España camino al Mundial: así fue su estreno absoluto
- Competencia para el Valencia CF: Lyon y Alavés quieren la cesión de Andrés García