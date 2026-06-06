Dani Olmo tiene claro su futuro en Barcelona

Dani Olmo seguirá vistiendo la camiseta del FC Barcelona. A pesar de los numerosos rumores que han surgido durante las últimas semanas acerca de una posible salida del conjunto azulgrana, el atacante español tiene completamente definido su futuro y este pasa por continuar bajo las órdenes de Hansi Flick. El interés mostrado por clubes de la talla del Arsenal, Manchester City o Paris Saint-Germain no ha alterado los planes del futbolista, que se encuentra plenamente comprometido con el proyecto deportivo del club catalán y convencido de que sus mejores años aún están por llegar en el Camp Nou.

El internacional español considera que su etapa en el Barcelona está atravesando un momento de crecimiento constante y entiende que el equipo dirigido por Flick puede seguir aspirando a conquistar los títulos más importantes tanto en España como en Europa. Por ello, todas las propuestas que han llegado a su entorno han sido descartadas. Su prioridad absoluta es continuar en la entidad azulgrana y consolidarse como uno de los jugadores más determinantes de la plantilla.

Una mejora salarial que refuerza su continuidad

La continuidad de Dani Olmo no responde únicamente a motivos deportivos. Cuando firmó su contrato con el Barcelona hace dos temporadas, ambas partes dejaron pactadas una serie de cláusulas de mejora económica vinculadas al cumplimiento de determinados objetivos deportivos y de participación. El futbolista ha alcanzado esas metas durante sus dos primeros cursos en el club, por lo que a partir de la temporada 2026/27 verá incrementadas sus condiciones salariales.

Malick Thiaw derriba a Dani Olmo en la acción del penalti. / SD

Este escenario refuerza aún más su voluntad de permanecer en Barcelona. Desde su llegada procedente del fútbol alemán, Olmo ha encontrado estabilidad, protagonismo y un entorno competitivo que le ha permitido recuperar su mejor versión. El atacante considera que el proyecto azulgrana le ofrece todas las condiciones necesarias para seguir creciendo como futbolista y mantenerse entre los jugadores más importantes del panorama europeo.

Un rendimiento decisivo para Hansi Flick

Los números respaldan el peso específico que ha adquirido Dani Olmo dentro del Barcelona. En sus dos primeras temporadas como azulgrana ha disputado 88 encuentros oficiales entre todas las competiciones, acumulando 4.768 minutos sobre el terreno de juego y siendo titular en 53 ocasiones. Aunque la competencia en su posición es una de las más elevadas de la plantilla, el técnico alemán siempre ha encontrado la manera de darle protagonismo gracias a su enorme versatilidad táctica.

Lucía Feijoo Viera

Olmo puede actuar como mediapunta, interior, extremo e incluso como falso delantero, una capacidad que le ha convertido en una herramienta indispensable para Flick. Además de su talento creativo, el internacional español destaca por su intensidad en la presión, su compromiso defensivo y su facilidad para aparecer en zonas de remate. Durante estas dos campañas ha firmado 20 goles, una cifra que refleja su influencia directa en el juego ofensivo del equipo.

Las lesiones han sido el principal obstáculo para que sus registros fueran todavía más elevados. Sin embargo, cada vez que ha estado disponible ha demostrado ser un futbolista diferencial, capaz de desequilibrar partidos importantes y aportar soluciones en distintos contextos tácticos.

Líder de España rumbo al Mundial 2026

Mientras su futuro en el Barcelona queda completamente definido, Dani Olmo centra ahora toda su atención en la selección española. El futbolista se encuentra concentrado con La Roja de cara al Mundial de 2026, una cita en la que llega como uno de los grandes referentes del combinado nacional. El dorsal 10 en su espalda simboliza la confianza absoluta que Luis de la Fuente ha depositado en él para liderar la parcela ofensiva del equipo.

A lo largo de su trayectoria con España, tanto en categorías inferiores como en la selección absoluta, Olmo ha demostrado una capacidad extraordinaria para aparecer en los momentos decisivos. Su talento entre líneas, su visión de juego y su facilidad para generar ventajas le convierten en uno de los principales argumentos ofensivos del seleccionador nacional.

Noticias relacionadas

La reciente lesión de Fermín ha incrementado aún más su relevancia dentro del esquema español. En la demarcación de enganche, Dani Olmo aparece como la referencia indiscutible para conectar el centro del campo con el ataque y asumir la responsabilidad creativa del equipo. Con experiencia, madurez y plena confianza tanto en su club como en la selección, el jugador catalán afronta el Mundial 2026 en uno de los mejores momentos de su carrera y con la ambición de convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo.