¡Alerta! Christian Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido con Dinamarca

Christian Eriksen volvió a la vida tras desplomarse el 12 de junio de 2021 en pleno partido de Dinamarca en la Eurocopa. Se hizo el silencio en el estadio y todos los jugadores le rodearon mientras era antendido, sin conocimiento, sobre el césped. Tanto su vida como su carrera deportiva fue seriamente amenazada, pero pudo regresar al máximo nivel. Ahora ha vuelto a sonar la alarma.

Este domingo, durante un encuentro también con Dinamarca contra Ucrania, se desplomó sobre el verde de manera alarmante tocándose el pecho (marcapasos) y sin haber contacto previo con ningún jugador. El centrocampista fue rápidamente atendido por los servicios médicos y rodeado por los compañeros.

Christian Eriksen, durante el partido de Eurocopa contra Eslovenia (1-1) / / EFE

Eriksen, consciente tras desplomarse

Era el minuto 64 cuando ocurrió lo que todo el mundo tenía y hubo que esperar 14 minutos de tensión hasta que en el minuto 78 el colegiado dio por terminado el encuentro amistoso con el marcador de 2-1. El resultado es lo de menos y la última hora señala que el talentoso futbolista de 34 años recuperó la consciencia en el estadio. Dinamarca quiso aprovechar la ventana FIFA para realizar un par de encuentros amistosos a pesar de no haberse clasificado para el Mundial 2026.

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Comunicado oficial

"Christian está bien y abandonó el campo por sus propios medios. Según lo que he podido observar, el marcapasos reaccionó como debía. Perdió brevemente el conocimiento, pero recuperó el sentido muy rápidamente, y pudimos contactar con él casi de inmediato. Ahora se someterá a exámenes adicionales en el hospital para determinar la causa de este incidente. Mantenemos contacto permanente con él, así como con los médicos del hospital. Pero Christian está bien, y me ha pedido que transmita sus saludos a todos los jugadores y que les diga que está bien".