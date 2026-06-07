Confirmado: Alexander Sorloth abandonará LaLiga
El delantero noruego ha alcanzado un acuerdo con el club italiano para las condiciones de su futuro contrato, a la espera de que se cierre la operación con el Atlético de Madrid
El futuro de Alexander Sorloth apunta cada vez con más fuerza lejos del Atlético de Madrid. El delantero noruego se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes después de que Matteo Moretto informara de un acuerdo entre el futbolista y la Juventus para las condiciones de su futuro contrato. Aunque la operación todavía no está cerrada, las conversaciones entre ambos clubes continúan avanzando con el objetivo de encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes.
La entidad italiana considera a Sorloth una incorporación de gran valor para reforzar su parcela ofensiva de cara a la próxima temporada. Su experiencia en las principales ligas europeas, su capacidad goleadora y su perfil físico encajan en la planificación deportiva de la Juventus, que busca recuperar el protagonismo perdido tanto en Italia como en las competiciones continentales.
Por su parte, el atacante escandinavo contempla con buenos ojos la posibilidad de iniciar una nueva etapa en Turín. Según las informaciones publicadas en las últimas horas, uno de los factores que más peso tiene en su decisión es la búsqueda de un rol más importante dentro del equipo. Sorloth considera que puede asumir una mayor responsabilidad y desea tener una presencia más determinante sobre el terreno de juego.
Luces y sombras como colchonero
En el Atlético de Madrid, el delantero ha dejado destellos de su potencial y ha contribuido con goles importantes, pero la fuerte competencia en la plantilla y la gestión de los minutos han llevado al jugador a valorar seriamente una salida. En este contexto, la Juventus aparece como una oportunidad atractiva para convertirse en una pieza clave dentro de un proyecto ambicioso. Mientras las negociaciones entre ambas entidades siguen su curso, el futuro de Sorloth permanece abierto. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el futbolista y la Juventus representa un paso significativo y acerca al internacional noruego a una posible salida del conjunto rojiblanco durante este mercado estival.
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