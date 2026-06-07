El Elche CF se cita con el Real Madrid en la final de LaLiga FC Futures en una gesta histórica

El Elche CF se cita con el Real Madrid en la final de La Liga FC Futures en una gesta histórica. Los ilicitanos consiguen una épica remontada ante el Sevilla y siguen soñando con llevarse el título por primera vez en su historia

La Liga FC Futures entra en su recta final, Sevilla y Elche se medían en unas apasionantes semifinales donde la intensidad no se negoció. El duelo comenzaba en las gradas, con dos aficiones que no dejaban de animar a sus equipos. El encuentro empezó con los ambos conjuntos disputándose la posesión sin tomar demasiados riesgos, parecía que iba a ser difícil que se moviese el marcador, pero el dorsal 10 del Sevilla (José Manuel) sacó un latigazo que perforó la red del conjunto ilicitano. José Manuel adelantaba al conjunto de Nervión en el minuto 7.

El Elche no se vino abajo y tras encajar el gol no dejo de intentar poner las tablas en el marcador, como bien dicen en tierras alicantinas ‘a lo Elche’ llegó el empate, Mario García con el dorsal 19 en la espalda anotaba, mandando el partido al descanso con máxima igualdad.

El Sevilla salió con todo en la segunda mitad, los andaluces probaban suerte desde la frontal del área, pero se encontraron con un magnífico Denis Andrei bajo palos que está cuajando un torneo sobresaliente. Con un Sevilla predominante, el Elche aprovechó su oportunidad y a falta de 4 minutos Javier Benito (11) ponía el 2-1 en el marcador. El conjunto ilicitano supo aguantar el resultado pese a las continuas llegadas del conjunto hispalense. Los alicantinos están en la final y siguen soñando con levantar por primera vez en su historia La Liga FC Futures.

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