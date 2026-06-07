El Elche CF hace historia y vence al Real Madrid en la final de LaLiga FCFutures

La Ciudad Deportiva Pamesa mostraba sus mejores galas para acoger la final de La Liga FC Futures entre el Real Madrid y Elche. Los ilicitanos pisaban por primera vez en su historia la final de este torneo, mientras que el Real Madrid ya contaba con 4 ediciones en sus vitrinas.

De Burgos Bentgotxea hacía sonar su silbato y el Madrid no tardó ni 5 segundos en probar al guardameta ilicitano, que atajaba con seguridad. El conjunto blanco seguía atacando con fervor y el gol no se hizo esperar, en el minuto 2 Hugo Mateo adelantaba al Madrid en la final. El Elche no dejaba de creer y en una rocambolesca ocasión lograba generar un penalti, el delantero ilicitano remató y el defensa blanco evitó el gol bajo palos con la mano. El capitán del Elche, David Martínez, fue el encargado de transformar el penalti que devolvía la igualdad al luminoso (1-1).

Con el empate el Elche desplegó su mejor fútbol, los alicantinos llegaban con mucho peligro al área rival pero el larguero evitó la remontada ilicitana en el minuto 11. El Madrid no se dejó amedrentar y tuvo una de las ocasiones más claras de la primera mitad, pero el guardameta ilicitano tenía otros planes y realizó una parada salvadora, que mantuvo las tablas en el marcador.

La segunda parte tuvo un comienzo similar a la primera, Gerard Llinares ponía la pelota en la cruceta tras un auténtico zapatazo, la locura se desataba en la grada ilicitana y el Elche se adelantó (2-1) por primera vez en la final. El partido continuaba con ocasiones para ambos combinados, el Madrid buscaba con una mayor urgencia el gol, pero el Elche era quien tenía las ocasiones más claras.

En este contexto de partido, a falta de 4 minutos para finalizar el partido, David Martínez probaba suerte con un disparo lejano que perforaba la portería del Real Madrid (3-1). Pese a la ventaja en contra de 2 goles, el Madrid no bajaba los brazos y recortó distancias con un gol de David Sánchez (3-2).

Pese a los esfuerzos del club madrileño, el Elche logró aguantar el resultado, con el pitido final la afición ilicitana estallaba en júbilo y el Elche logra por primera vez en su historia hacerse con La Liga FC Futures, una gesta ‘A lo Elche’.

El Sevilla FC, bronce en el derbi

El partido por el 3º y 4º puesto prometía emociones fuertes y así fue, un derbi sevillano siempre se traduce en casta, coraje y puro fútbol. Betis y Sevilla saltaban al verde con las ideas muy claras y libraron una auténtica batalla por completar el podium de La Liga FC Futures.

Ambos conjuntos se conocían muy bien y se notó en el transcurso del partido. El Betis salió con la idea de dominar la posesión, por su parte, el Sevilla afianzaba la defensa con el objetivo de transicionar rápido en las contras. La segunda mitad arrancó con el mismo resultado que al principio del partido, 0-0. Los béticos seguían imponiendo su dominio en la posesión e incluso se adelantaron con un gol, que posteriormente fue anulado por fuera de juego.

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Pese a la superioridad verdiblanca, el Sevilla sorprendía con gol de Juan Tankoua, el conjunto hispalense ponía el 1-0 en el marcador que le otorgaba la ventaja,en el tiempo de descuento cuando todo parecía decidido, Carlos Castro hizo gala de su buen golpeo y puso el empate mediante una espectacular volea. Finalmente fue el Sevilla quien se impuso en la tanda de penaltis (3-1) logrando una meritoria medalla de bronce.