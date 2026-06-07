Florentino Pérez recibe un serio contratiempo que afecta a su credibilidad como presidente del Real Madrid
El PSG, ante las amenazas del candidato de arrebatarle a una de sus estrellas, se muestra contundente y confirma intransferible al bloque de Luis Enrique
Las declaraciones de Florentino Pérez durante su intervención en el programa de Iker Jiménez no tardaron en provocar un auténtico terremoto en el panorama futbolístico europeo. La enigmática referencia del presidente del Real Madrid a la posibilidad de acometer un gran fichaje desató todo tipo de especulaciones y abrió un debate que todavía sigue vigente: ¿a qué estrella se refería exactamente el máximo dirigente blanco?
Entre los nombres que comenzaron a circular con mayor fuerza aparecieron los de Vitinha y João Neves, dos de las piezas más importantes del Paris Saint-Germain y futbolistas que encajan a la perfección en el perfil de jugador diferencial que acostumbra a perseguir el conjunto madridista. Sin embargo, desde París han querido cortar de raíz cualquier rumor relacionado con una posible salida de sus figuras.
Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, el PSG considera intransferibles a sus grandes estrellas y no contempla negociar por ninguno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto en los próximos años. La postura del club francés es firme y responde a una estrategia muy clara diseñada por Luis Enrique, Luis Campos y Nasser Al-Khelaïfi.
Tras consolidarse como una de las grandes potencias del continente, la entidad parisina pretende mantener intacto el núcleo que le ha permitido dominar el fútbol europeo en las últimas temporadas. El objetivo pasa por conservar a sus jugadores más determinantes y complementar la plantilla con incorporaciones de primer nivel que eleven todavía más el techo competitivo del equipo.
Dos talentos intocables para el PSG
En este sentido, Vitinha y João Neves representan mucho más que dos futbolistas de enorme talento. Ambos simbolizan el presente y el futuro de un proyecto que aspira a prolongar su hegemonía y seguir compitiendo por todos los títulos. Por ello, cualquier intento de seducción procedente del exterior, incluso desde clubes con el poder y el atractivo del Real Madrid, se encontrará con una negativa rotunda por parte del campeón francés.
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