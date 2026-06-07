Guedes lía la mundial con Portugal: cambio por Cristiano Ronaldo y gol de '9'

Gonçalo Guedes atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El ex del Valencia CF ahora en las fila de la Real Sociedad mantiene el excelente nivel que viene exhibiendo con el conjunto donostiarra y ha dejado atrás los problemas físicos que frenaron su progresión en las últimas semanas camino al Mundial.

El internacional portugués volvió a ser protagonista con su selección al firmar un golazo de 9 en la victoria por 2-1 frente a Chile, disputada en territorio luso. El luso sustituyó a Cristiano Ronaldo en el descanso y vio puerta en el minuto 58. La acción, resuelta con la frialdad y el instinto de un auténtico goleador, sirvió para confirmar su gran estado de forma.

Con el Mundial cada vez más cerca, Guedes continúa acumulando argumentos para convertirse en una de las piezas importantes de Portugal. Su rendimiento tanto en la Real Sociedad como con el combinado nacional refleja la confianza con la que llega al Mundial.

Gol

"Muy contento por el gol, pero lo importante era ayudar al equipo. Fue una prueba que debemos superar de cara al Mundial, sobre todo en la segunda parte jugando 10 contra 10. Fue una buena victoria, nos relajamos un poco al final y no deberíamos haberlo hecho, fue un error del que debemos aprender para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Nuestro equipo tiene grandes jugadores y a veces se trata de intentar estar en los espacios donde aparece el balón. Rúben me conoce desde hace mucho tiempo, son esas sensaciones y salió bien."

El portugués Gonçalo Guedes celebra tras marcar un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Portugal y Chile, celebrado en el Estadio Nacional de Oeiras. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO / JOSE SENA GOULAO / EFE

Convocatoria

"Respeto al entrenador, él es quien elige y tuve la suerte de ser convocado. Tuve una gran temporada en la Real Sociedad, con buenos números, y eso fue importante. Tengo confianza."

Mundial

"El Mundial es una competición muy difícil, pero tenemos un gran equipo, el espíritu de apoyo mutuo es enorme y tenemos confianza. Queremos ganar, sabemos que tenemos mucha calidad y afrontaremos cada partido con la mentalidad de ganar."

Oportunidad

"Todos los jugadores deben aprovechar al máximo cada momento. Hoy me fue bien, entré bien, marqué un gol, estoy contento por eso, pero lo más importante es que fue una prueba. Fue una buena victoria, fue una lástima el gol que encajamos, pero en general hicimos un buen partido. Eso lo decide el entrenador. Todos aquí tienen una gran calidad, por eso están en la selección portuguesa, un equipo con una calidad enorme y mucha competencia. Se trata de aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan, ya sean 5 o 10 minutos, incluso si no juegas, se trata de intentar ayudar a la selección nacional."

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Delantero

"Tanto Oyarzabal como yo somos muy móviles, estamos acostumbrados a jugar juntos, nos sentimos cómodos en ataque, jugar en esa posición con la selección nacional no me preocupa, de hecho, siempre he estado acostumbrado a jugar por la derecha, la izquierda o en el centro, y estoy preparado para jugar en cualquier posición."