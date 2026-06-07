El Newcastle se fija en la Selección Española para fichar al recambio de Gordon

El Newcastle United ya trabaja en la planificación de su proyecto para la próxima temporada y ha encontrado en España a uno de los nombres que más seduce a su dirección deportiva. Ante la posibilidad de que Anthony Gordon abandone St. James' Park en los próximos mercados, el conjunto inglés ha identificado a Víctor Muñoz como el candidato ideal para ocupar su lugar.

El extremo de CA Osasuna ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada 2025/26. Su velocidad, capacidad de desborde y creciente influencia en el juego ofensivo del conjunto navarro le han convertido en una de las revelaciones del campeonato. A sus 22 años, el atacante ha dado un paso adelante definitivo y ha demostrado que está preparado para afrontar desafíos de mayor exigencia.

Su espectacular rendimiento no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente. El técnico de la Real Federación Española de Fútbol decidió incluirle en la lista de convocados para el Mundial de este verano, un reconocimiento al excelente curso firmado por el futbolista y una confirmación de su creciente peso dentro del panorama nacional.

En Newcastle consideran que Muñoz reúne todas las condiciones para triunfar en la Premier League. Su perfil encaja perfectamente en la idea de juego del equipo inglés y su margen de crecimiento convierte la operación en una apuesta de presente y futuro.

Sin embargo, la posible llegada del internacional español a Inglaterra no está exenta de obstáculos. El futbolista mantiene un vínculo especial con el Real Madrid, que incluyó una cláusula de recompra cuando permitió su salida. No obstante, dicha condición contempla un requisito fundamental: el club blanco solo podrá ejecutar esa opción si el jugador disputa al menos una temporada con ficha del primer equipo en el Santiago Bernabéu.

Noticias relacionadas

Esta circunstancia podría abrir una ventana de oportunidad para el Newcastle, que sigue muy atento a los movimientos alrededor de uno de los futbolistas españoles con mayor proyección del momento. Mientras el mercado comienza a tomar temperatura, Víctor Muñoz aparece ya como uno de los nombres propios que podrían protagonizar uno de los grandes movimientos del verano.