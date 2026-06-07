El nuevo mandato de Florentino Pérez ya hace aguas: un posible fichaje estrella le cierra la puerta al Real Madrid

El Bayern de Múnich ha respondido con contundencia a los rumores que situaban a Michael Olise en la órbita del Real Madrid. Según las informaciones publicadas en AS, el club bávaro ha dejado claro que no contempla la salida de una de sus grandes estrellas, incluso ante la posibilidad de una oferta multimillonaria impulsada por Florentino Pérez en caso de ser reelegido como presidente del conjunto blanco.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

El interés del Real Madrid por el atacante francés de 24 años se enmarca dentro de una estrategia de mercado ambiciosa, con una posible inversión cercana a los 150 millones de euros para reforzar la plantilla con un nuevo “galáctico”. Sin embargo, desde Alemania el mensaje es tajante: Olise no está en venta.

Herbert Hainer, presidente del Bayern, ha sido claro al respecto al recordar que el futbolista tiene contrato hasta 2029 y que el club no es vendedor. En la misma línea, el histórico dirigente Uli Hoeness ya había advertido en declaraciones recientes que ni siquiera una cifra cercana a los 200 millones haría cambiar la postura del club, que considera al jugador una pieza estructural de su proyecto deportivo.

Interés más deportivo que económico

El entorno del Bayern entiende que la prioridad no es el beneficio económico, sino la consolidación de un bloque competitivo capaz de pelear por todos los títulos. En ese contexto, Olise se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo, tanto por su rendimiento inmediato como por su proyección a largo plazo.

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El movimiento del Real Madrid, condicionado además por el contexto electoral interno de Florentino Pérez, ha generado expectación en el mercado, aunque la respuesta del Bayern ha sido interpretada como un portazo en toda regla. La operación, a día de hoy, se antoja extremadamente complicada, con el club alemán decidido a blindar a su estrella y cerrar cualquier vía de negociación.