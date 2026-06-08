El CF La Nucía se jugará el ascenso a 2ª Federación contra el Trival Alcorcón

El C.F. La Nucía jugara la final por el ascenso a 2ª RFEF contra el Trival Valderas Alcorcón en un doble enfrentamiento con el partido de ida este fin de semana como visitante. Este domingo se jugó el encuentro definitivo de la final autonómica donde empató a 1 con el Levante “B” y proclamándose campeón del grupo 6. El conjunto rojillo hizo bueno el resultado por 1-0 de la ida y consiguió el objetivo de diputar la ronda definitiva que daría plaza en Segunda Federación la próxima temporada. En breve se anunciará el horario y demás información para este “decisivo” partido del playoff de ascenso.

Tras eliminar a Saguntino, y Levante “B”, los nucieros afrontan la eliminatoria definitiva, de ida y vuelta, de los play-offs de ascenso a 2ª RFEF. La ida será como visitante en la localidad madrileña de Alcorcón y la vuelta, se disputará en casa ante la afición local.

Meritorio empate contra Levante “B”

Con el 1-0 de la ida, el conjunto nuciero llegaba con una ligera ventaja ante un Levante “B” que salió decidido a buscar el gol para equilibrar la eliminatoria. Pero La Nucía aprovecho su ocasión en una jugada por banda cuyo balón llego a Mazzocchi, que definió con acierto para adelantar a los visitantes. Tras el descanso, el Levante siguió insistiendo con más presión sobre el área nuciera, dando frutos y consiguiendo el empate en el minuto 66. Con el empate en el marcador, el conjunto granota siguió buscando el gol que forzar la prórroga, pero el conjunto rojillo mostró solidez defensiva y mantuvo un resultado que les hizo superar la final clasificándose para la final nacional por el ascenso a Segunda RFEF.

Final contra Trival Valderas

Este próximo fin de semana se disputará el encuentro de ida de la final que puede dar un ascenso a 2ª Federación ante el Trival Valderas Alcorcón. En breve se anunciará el horario y demás información para este “decisivo” partido de ida del play-off de ascenso donde los nucieros jugarán como visitantes.

El partido de vuelta de esta final se disputará en la Ciutat Esportiva Camilo Cano el fin de semana del 20-21 de junio.