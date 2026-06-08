El Espanyol de Monchi trata de cerrar el fichaje de Tsygankov, del Girona

El RCD Espanyol ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Viktor Tsygankov. El extremo ucraniano, que acaba de vivir el descenso con el Girona FC, figura entre los primeros objetivos de Monchi en su estreno como director deportivo de la entidad blanquiazul.

Monchi, presentado por el Espanyol / Espanyol

La llegada de Monchi supone el inicio de una nueva etapa en la dirección deportiva perica. El ejecutivo andaluz ya está inmerso en la búsqueda de refuerzos para una plantilla que necesita dar un salto de calidad, aunque el margen económico del club continúa siendo reducido. En ese contexto, la operación Tsygankov se presenta como una oportunidad de mercado interesante para reforzar una de las posiciones que más problemas ha generado durante el curso 2025/26.

El internacional ucraniano cuenta con experiencia en la élite y un perfil que encaja en las necesidades del Espanyol. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y aportar goles desde las bandas podría convertirse en un impulso importante para elevar el nivel competitivo del equipo, especialmente en el apartado ofensivo.

La falta de producción en ataque ha sido una de las principales preocupaciones del conjunto blanquiazul durante la temporada. Más allá de algunos tramos positivos, el Espanyol ha acusado una evidente falta de desequilibrio y creatividad en los metros finales, una carencia que la dirección deportiva pretende corregir cuanto antes. La incorporación de Tsygankov permitiría mejorar el nivel del once titular y añadir una dosis de talento diferencial a la plantilla.

Mientras tanto, la continuidad de Manolo González no ofrece dudas. El técnico seguirá al frente del banquillo después de que el club confirmara su permanencia hace apenas unas semanas. El entrenador gallego fue el gran artífice de la salvación lograda hace dos temporadas y firmó una notable primera vuelta en la campaña recién finalizada. Sin embargo, el rendimiento del equipo cayó de forma considerable en el segundo tramo del campeonato, hasta el punto de verse involucrado en la lucha por evitar el descenso.

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Con Monchi liderando la reconstrucción deportiva y Manolo González manteniendo la confianza de la entidad, el Espanyol busca ahora incorporar futbolistas capaces de elevar el techo competitivo del equipo. En esa hoja de ruta, el nombre de Viktor Tsygankov aparece marcado en rojo como una de las prioridades del mercado.