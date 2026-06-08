El Racing de Santander busca reforzarse para su vuelta a La Liga: "Haremos entre 6 y 8 fichajes"

El Racing de Santander vuelve a La Liga tras 14 años sin pisar la máxima categoría del fútbol español. Los cántabros buscan afianzar un proyecto sólido de cara a la próxima campaña. "Haremos entre 6 y 8 fichajes", afirma Manolo Higuera, presidente del club.

Entre esos fichajes hay 2 nombres que despiertan especial interés en la afición, Sergio Canales y Peque. Ambos podrían volver a vestir la camiseta del Racing la próxima temporada. El propio presidente ha confirmado que "Canales quiere venir, pero no está firmado".

Peque con el Racing de Santander / Racing / X

En lo que respecta al fichaje de Peque, el presidente afirma haber entablado conversaciones con el jugador del Sevilla. "Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla FC y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado", explica Manolo Higuera.

En diferentes medios se habló sobre la posibilidad de que Pablo Torre podría volver a vestir la camiseta del Racing de Santander, pero Manolo Higuera afirma que "no ha habido ningún contacto con Pablo Torre". Por lo tanto, la afición deberá de esperar próximas actualizaciones sobre este fichaje.

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'Los futbolistas quieren venir al Racing'

El presidente racinguista es consciente de que su club partirá con el presupuesto más bajo de la categoría, pero afirma que pese al reto que esto supone "los futbolistas quieren venir al Racing". El objetivo en Santander es muy claro: "obrar el milagro de la salvación", afirma Manolo Higuera.