El Racing de Santander busca reforzarse para su vuelta a La Liga: "Haremos entre 6 y 8 fichajes"
El club cántabro entabla conversaciones con Sergio Canales y Peque de cara a la temporada 26/27
El Racing de Santander vuelve a La Liga tras 14 años sin pisar la máxima categoría del fútbol español. Los cántabros buscan afianzar un proyecto sólido de cara a la próxima campaña. "Haremos entre 6 y 8 fichajes", afirma Manolo Higuera, presidente del club.
Entre esos fichajes hay 2 nombres que despiertan especial interés en la afición, Sergio Canales y Peque. Ambos podrían volver a vestir la camiseta del Racing la próxima temporada. El propio presidente ha confirmado que "Canales quiere venir, pero no está firmado".
En lo que respecta al fichaje de Peque, el presidente afirma haber entablado conversaciones con el jugador del Sevilla. "Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla FC y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado", explica Manolo Higuera.
En diferentes medios se habló sobre la posibilidad de que Pablo Torre podría volver a vestir la camiseta del Racing de Santander, pero Manolo Higuera afirma que "no ha habido ningún contacto con Pablo Torre". Por lo tanto, la afición deberá de esperar próximas actualizaciones sobre este fichaje.
'Los futbolistas quieren venir al Racing'
El presidente racinguista es consciente de que su club partirá con el presupuesto más bajo de la categoría, pero afirma que pese al reto que esto supone "los futbolistas quieren venir al Racing". El objetivo en Santander es muy claro: "obrar el milagro de la salvación", afirma Manolo Higuera.
- Bordalás negocia con el que puede ser su próximo equipo en La Liga
- Valencia Basket toma ventaja en los Playoff de Liga
- Problemón central en el Valencia CF
- El Valencia CF, al teléfono con Meunier antes de un Mundial clave para su futuro
- El Norwich se entromete en el fichaje de Ramazani por el Valencia CF
- Pablo Maffeo ya tiene equipo: opción descartada para el lateral derecho del Valencia CF
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Joventut del Roig Arena
- Valencia Basket ya conoce las fechas de las semifinales de la Liga Endesa