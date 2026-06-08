Surrealista: El Real Madrid vende camisetas con el nombre del Papa... ¡por un dineral!

Surrealista. Ese es el mejor adjetivo para calificar la última iniciativa del Real Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV a España. El pontífice visitará el Santiago Bernabéu ante más de 70.000 creyentes que acudirán a su llamada.

Por este motivo, Florentino Pérez no ha perdido la ocasión de sacar tajada de esta velada. Desde este lunes por la mañana se puede observar en el escaparate de la tienda del Real Madrid una camiseta a la venta con el nombre de León XIV.

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La camiseta en cuestión tiene un precio de 195 euros para aquel que quiera quedarse con un recuerdo de la visita del Papa León XIV al Santiago Bernabéu. Solo que tendrá que rascarse el bolsillo más de lo deseado.