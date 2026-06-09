Los 5 zascas del Atlético de Madrid al Real Madrid

Esta misma tarde el Real Madrid anunciaba en un comunicado oficial que ofrecía 150 millones por Julián Álvarez, esta era la gran oferta que preparaba Florentino durante las elecciones, se rumoreaban nombres como los de Olise, Vitinha, Rodri... pero finalmente el elegido por el presidente ha sido el delantero de sus 'vecinos'.

El Atlético de Madrid no ha tardado en responder al comunicado oficial del Real Madrid. La entidad rojiblanca afirma: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián". Lo cierto es que el Atlético no muestra ningún interés en vender al argentino, hace unas semanas ya tuvo este mismo 'encontronazo' con el FC Barcelona, equipo al que también nombra en la respuesta al Real Madrid. "Nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona".

El pacto de no agresión y el Papa León XIV

Uno de los grandes dardos ha llegado en el segundo tweet: "A ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia". Cabe recordar que en 2011 ambos clubes firmaron un pacto de NO agresión para no 'robarse' jugadores de sus respectivas canteras, pero dicho pacto se rompió en 2021.

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La visita del Papa León XIV a Madrid también ha generado polémica, el pontífice respondió a la pregunta de que equipo apoyaba: "El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid... y el Atleti", afirmó León XIV. El Real Madrid acortó el vídeo y solo puso la parte en la que nombra al club blanco, de ahí viene el dardo del Atlético: "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti".