Abde se queda: noticia importante para el futbolista del Betis

El futuro de Ez Abde vuelve a estar en el centro de la actualidad tras las últimas informaciones publicadas en torno a su situación deportiva. El extremo marroquí, actualmente en el Real Betis, seguirá concentrado con la selección de Marruecos después de confirmarse que su lesión no es tan grave como se temía inicialmente.

Ez Abde en Mallorca / EFE

El jugador sufrió un percance durante el amistoso ante Noruega, lo que encendió las alarmas sobre una posible baja prolongada e incluso su ausencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, las pruebas médicas han determinado que Abde padece un esguince de ligamento lateral interno en la rodilla derecha, una dolencia que, en principio, no reviste la gravedad esperada.

Según la información publicada por AS, el futbolista permanecerá con la concentración de Marruecos mientras inicia su recuperación, con un plazo estimado de alrededor de dos semanas. Este escenario le permitiría perderse, como máximo, la fase de grupos del torneo, pero mantendría opciones de reaparecer si su selección logra avanzar a los octavos de final.

En el cuerpo técnico de Marruecos, encabezado por Mohamed Ouahbi, se ha optado por mantener al jugador dentro de la dinámica del grupo, confiando en su evolución y en la posibilidad de recuperarlo en el tramo decisivo del campeonato. Abde, que había llegado a la cita mundialista como una de las principales referencias ofensivas del equipo, se mantiene así dentro de la convocatoria a la espera de su evolución física.

La lesión corta su gran estado de forma

El atacante venía siendo una pieza importante en el esquema marroquí tras una temporada de gran rendimiento en el Betis, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato. Su capacidad de desborde, su influencia en el último tercio y su crecimiento competitivo le habían convertido en uno de los nombres propios del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

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Por ahora, la selección marroquí respira con cierto alivio, ya que el diagnóstico descarta una lesión de larga duración. No obstante, su participación en el inicio del Mundial queda prácticamente descartada, quedando su regreso condicionado a la evolución de la rodilla en los próximos días.