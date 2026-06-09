¿Ha engañado Florentino Pérez a sus socios para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid?
Diferentes sectores del club madridista temen que la oferta de 150 millones por Julián Álvarez sea una maniobra pactada entre ambos equipos, que cumple con la promesa del presidente y con el precio de salida del argentino
La oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez ha generado más preguntas que certezas. Hay quien interpreta el movimiento como una jugada beneficiosa para todas las partes implicadas. Por un lado, Florentino Pérez podría exhibir ante el madridismo que ha intentado cumplir una de las grandes promesas que rodeaban al club en los últimos meses. Por otro, el Atlético de Madrid obtiene una referencia pública de mercado que refuerza la posición negociadora de la entidad ante cualquier pretendiente.
Desde esta perspectiva, la operación parecía destinada al fracaso desde el principio. El Real Madrid realizó una propuesta de enorme impacto mediático, pero insuficiente para alterar la postura del Atlético, que se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista. El resultado permite al club blanco argumentar que hizo un esfuerzo considerable, mientras que la entidad rojiblanca puede sostener que su estrella tiene un valor muy superior a los 150 millones ofrecidos.
Jugador tasado
Además, la aparición de una cifra tan elevada también podría servir para marcar territorio en el mercado. Cualquier club interesado en Julián Álvarez, incluido el Barcelona si alguna vez llegara a plantearse una operación de este calibre, ya conoce cuál es el punto de partida que pretende establecer el Atlético para sentarse a negociar.
Sin pruebas que acrediten un acuerdo entre ambas entidades, la teoría seguirá siendo una especulación. Sin embargo, para muchos aficionados resulta difícil ignorar que la operación ha terminado beneficiando, al menos en términos de imagen y estrategia, tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid.
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