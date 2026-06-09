Florentino Pérez va con todo a por Julián Álvarez: así está la negociación entre Real Madrid y Atlético de Madrid

El Real Madrid sigue muy atento al mercado de fichajes de cara a los próximos movimientos estratégicos de su plantilla, y uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza en la agenda blanca es el de Julián Álvarez. El delantero argentino, actualmente en el Atlético de Madrid, se ha consolidado como una de las piezas ofensivas más relevantes del panorama europeo, lo que habría despertado el interés del conjunto madridista.

Julián Álvarez, en un partido con el Atlético. / Afp7

La posibilidad de una operación de gran calibre empieza a tomar forma en el entorno del club blanco, donde se valora la incorporación de un atacante con capacidad para adaptarse a distintos roles en la delantera. En este contexto, el nombre de Álvarez aparece como una opción de primer nivel para reforzar el frente ofensivo del Real Madrid.

La información publicada por OKDiario apunta a que el Real Madrid estaría dispuesto a estudiar una operación que podría situarse en torno a los 150 millones de euros. Una cifra de este calibre situaría el posible traspaso entre los más altos del mercado europeo reciente, aunque por el momento todo se mantiene en un escenario hipotético.

Sara Fernández

Julián Álvarez ha ido ganando protagonismo desde su llegada al Atlético, convirtiéndose en un futbolista clave por su movilidad constante, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su aportación tanto en la finalización de jugadas como en la presión alta. Estas cualidades lo han convertido en un delantero muy valorado en el fútbol europeo y en un perfil especialmente atractivo para equipos con aspiraciones máximas.

Futbolista versátil en la delantera

En el caso del Real Madrid, su seguimiento responde a la búsqueda de perfiles ofensivos versátiles, capaces de complementar a la actual plantilla y aportar soluciones en distintos contextos de partido. Sin embargo, a día de hoy no existe ninguna negociación abierta ni contactos formales entre los clubes implicados.

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La operación, por tanto, se mantiene en fase de especulación y dependería de múltiples factores deportivos, económicos y de planificación de cara a futuras ventanas de fichajes. Aun así, el nombre de Julián Álvarez ya ha entrado con fuerza en el debate del mercado, situándose como uno de los posibles movimientos más llamativos si finalmente se produjera algún avance real en las conversaciones.