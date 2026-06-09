Francia critica duramente a Mbappé y cuestiona su compromiso con la selección a pocos días de debutar en el Mundial

En el último partido de Francia antes de poner rumbo al Mundial, contra Irlanda del Norte que se saldó con victoria, Kylian Mbappé no logró brillar como acostumbra. La gran estrella de la selección francesa tuvo una actuación discreta en un encuentro en el que los de Didier Deschamps buscaron afinar los últimos detalles antes de afrontar el gran desafío del verano.

Acostumbrado a marcar diferencias en los momentos importantes, el delantero no encontró espacios para explotar una de sus principales virtudes: la velocidad. Bien vigilado por la defensa rival, Mbappé participó en varias acciones ofensivas, pero sin la influencia habitual que suele tener en el juego del conjunto francés.

Mbappé posa con su figura de cera en Museo Madame Tussauds en Berlín / Madame Tussauds

RMC no dudó en cargar contra Mbappé en las calificaciones. "Un 4. No fue su noche de cara al gol. El capitán francés estuvo muy impreciso. Un disparo totalmente desviado en el minuto 20 y fallos garrafales desde posiciones ideales en los minutos 57 y 75. Ofreció opciones a sus compañeros, pero no logró marcar en estos partidos de preparación", asegura el medio citado.

A su vez, L'Equipe, con un 5 raspado, dijo que "no igualó el récord de Olivier Giroud en casa y no pareció demasiado preocupado por las pocas ocasiones falladas (minutos 8, 27 y 73). Sin embargo, su entendimiento con Olise parece prometedor, ya que el jugador del Bayern busca y encuentra con frecuencia al jugador del Madrid dentro del área".

Fe en el francés pese a todo

Pese a ello, en el seno de la selección no existe preocupación. El atacante llega al Mundial como una de las grandes referencias del torneo y como el futbolista llamado a liderar a una Francia que aspira a pelear por el título. Su experiencia en grandes competiciones y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos siguen siendo argumentos de peso para confiar en su rendimiento.

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El encuentro también sirvió para recordar la enorme exigencia que genera cualquier actuación del delantero. Cuando Mbappé no marca ni desequilibra, su rendimiento suele ser objeto de análisis, algo que no ocurre con la mayoría de futbolistas. Sin embargo, Francia confía plenamente en que su principal estrella alcance su mejor versión cuando empiece lo verdaderamente importante: el Mundial.