La guerra ha comenzado: ¡Comunicado del Real Madrid de Florentino Pérez sobre el fichaje de Julián Álvarez!

El Real Madrid hizo oficial este lunes que ha presentado una propuesta de 150 millones de euros para hacerse con los servicios de Julián Álvarez. La entidad blanca confirmó que trasladó la oferta al Atlético de Madrid en un marco de cordialidad institucional entre ambos clubes, aunque la respuesta rojiblanca fue negativa. Desde el Metropolitano se remitieron a la cláusula de rescisión del delantero argentino, considerada la única vía para abrir la puerta a una posible salida. De este modo, la operación queda, por el momento, paralizada pese al firme interés madridista por incorporar a uno de los atacantes más cotizados del panorama internacional.

COMUNICADO OFICIAL DEL REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

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Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.