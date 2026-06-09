La Juventus ofrece 22 millones por Alexander Sorloth
El Atlético de Madrid pide 40 millones de euros por Sorloth, una cifra considerablemente superior a los 22 millones ofrecidos por la Juventus.
El Atlético de Madrid está siendo uno de los equipos que más rumores está despertando en este mercado de fichajes, desde la posible salida de Julián Álvarez hasta la intención de incorporar a Bernardo Silva. En los últimos días, el gran protagonista en clave Atleti ha sido Alexander Sorloth, la Juventus ha puesto sus ojos en el ariete noruego.
La oferta de 22 millones del club italiano está muy por debajo de las pretensiones del club rojiblanco. El Atlético pide 40 millones a los bianconeros, cabe recordar que los madrileños pagaron 32 millones al Villarreal para hacerse con sus servicios en 2024.
Los números de Sorloth en el Atlético de Madrid
Alexander Sorloth ha disputado 107 partidos con la camiseta rojiblanca, en lo cuales ha marcado 44 goles y repartido 3 asistencias. A lo largo de su carrera, es el equipo donde más partidos ha disputado, seguido de la Real Sociedad (90) y el Trabzonspor (49).
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