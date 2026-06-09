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La Juventus ofrece 22 millones por Alexander Sorloth

El Atlético de Madrid pide 40 millones de euros por Sorloth, una cifra considerablemente superior a los 22 millones ofrecidos por la Juventus.

Alexander Sorloth: “Soy grande, alto y rápido así que podré ayudar al equipo”

Alexander Sorloth: “Soy grande, alto y rápido así que podré ayudar al equipo”

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Álvaro García

Álvaro García

El Atlético de Madrid está siendo uno de los equipos que más rumores está despertando en este mercado de fichajes, desde la posible salida de Julián Álvarez hasta la intención de incorporar a Bernardo Silva. En los últimos días, el gran protagonista en clave Atleti ha sido Alexander Sorloth, la Juventus ha puesto sus ojos en el ariete noruego.

La oferta de 22 millones del club italiano está muy por debajo de las pretensiones del club rojiblanco. El Atlético pide 40 millones a los bianconeros, cabe recordar que los madrileños pagaron 32 millones al Villarreal para hacerse con sus servicios en 2024.

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Alexander Sorloth of Atletico de Madrid reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. AFP7 06/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports;

Alexander Sorloth / AFP7 vía Europa Press

Los números de Sorloth en el Atlético de Madrid

Alexander Sorloth ha disputado 107 partidos con la camiseta rojiblanca, en lo cuales ha marcado 44 goles y repartido 3 asistencias. A lo largo de su carrera, es el equipo donde más partidos ha disputado, seguido de la Real Sociedad (90) y el Trabzonspor (49).

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