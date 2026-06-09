La reacción que Florentino Pérez no esperaba: Enrique Riquelme mueve ficha tras las elecciones
El candidato le ofrece todas sus propuestas, incluidos Rodri y Haaland, al actual presidente para que refuerce la plantilla en condiciones
La resaca electoral continúa dejando capítulos inesperados en el Real Madrid. Apenas unos días después de la victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia, Enrique Riquelme ha sorprendido con un gesto que ha llamado la atención dentro del entorno madridista. El empresario alicantino, que fue el principal rival del actual mandatario en los comicios, ha puesto a disposición del club varias de las propuestas deportivas que formaban parte de su candidatura.
Entre ellas destacan nombres de primer nivel como Rodri y Erling Haaland, dos futbolistas que Riquelme consideraba fundamentales para liderar el futuro proyecto deportivo de la entidad. Lejos de cerrar la puerta tras la derrota electoral, el candidato ha trasladado su disposición a colaborar en todo aquello que pueda beneficiar al Real Madrid, defendiendo que las ideas presentadas durante la campaña estaban por encima de cualquier resultado en las urnas.
La postura adoptada por Riquelme ha sido interpretada como una muestra de compromiso con el club, especialmente después de protagonizar una candidatura que logró movilizar a una parte importante del madridismo. Su irrupción en el panorama electoral blanco generó un notable interés entre los socios y permitió abrir un debate sobre el rumbo deportivo e institucional de la entidad.
Florentino, a su aire
Mientras tanto, Florentino Pérez ya trabaja en la planificación de una nueva etapa al frente del club, con el objetivo de mantener al Real Madrid en la élite del fútbol mundial. En ese escenario, las propuestas lanzadas por Riquelme durante la campaña, especialmente en materia de fichajes, continúan generando conversación entre los aficionados. Aunque no existe constancia de que el club vaya a seguir alguna de esas recomendaciones, la figura del empresario ha ganado relevancia tras las elecciones y apunta a mantenerse como una voz influyente dentro del entorno madridista en los próximos años.
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