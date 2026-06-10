El árbitro vetado por EE.UU, recibido como un héroe a su regreso a Somalia

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia.

Decenas de personas -incluidos aficionados, periodistas y autoridades- dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, según imágenes difundidas por medios locales.

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido mundialista.

La Copa del Mundo comienza este jueves y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Declaraciones

Embutido en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa. "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí. "Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", aseguró.

El árbitro agradeció, asimismo, las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

Por su parte, el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional.

También el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

El caso provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada de Artan al país el pasado 6 de junio tras aterrizar en Miami procedente de Estambul.

El Gobierno somalí calificó el martes de "lamentable" el incidente y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones a Washington y a la FIFA.

EE.UU. vincula con presuntos terroristas al árbitro somalí vetado para el Mundial

Un funcionario de la Administración de Donald Trump aseguró este martes que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, excluido del Mundial tras arribar a Estados Unidos, fue declarado inadmisible después de que las autoridades detectaran información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

El funcionario, que habló bajo anonimato, indicó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron durante una inspección adicional "información negativa", incluida una supuesta asociación con personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas, lo que motivó su rechazo de entrada al país y la aplicación de un procedimiento de expulsión expedita. "Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", señaló el funcionario.

Horas antes, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, había afirmado durante un acto en Washington que existió una "razón de peso" para impedir el ingreso del árbitro, aunque evitó precisar los motivos.

Giuliani aseguró haber hablado con responsables del Departamento de Seguridad Nacional y de CBP, quienes le transmitieron que había una "razón muy sólida" detrás de la decisión.

Las autoridades somalíes han sostenido que Artan contaba con un visado estadounidense válido, pero Somalia figura entre los países sujetos a restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump por motivos de seguridad nacional, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Yemen o Irán.

Sobre la expedición iraní

Precisamente, a parte del personal técnico de la selección de este último país se la denegado un visado para entrar en EE.UU., donde el equipo de la república islámica debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial. "Todo el cuerpo técnico iraní vendrá al país. Hay algunos miembros de la delegación iraní que no vendrán, y por razones bien fundadas. No puedo entrar en detalles específicos al respecto, pero, como imaginarán, hay personas que dicen ser entrenadores cuando tal vez no lo sean", aseguró Giuliani.

El hijo del exabogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, aseguró a su vez que los 31 jugadores del combinado iraní -los 26 seleccionados más los cinco jugadores que han viajado también como posibles sustitutos en caso de lesión antes del arranque del Mundial- no han tenido problema para obtener visados para entrar en EE.UU. "Todos podrán llegar al país el día previo a su partido desde Tijuana (donde tienen su campamento base) dado que es un vuelo de apenas 25 minutos hasta Los Ángeles (donde debutan el 15 de junio ante Nueva Zelanda), el traslado será muy rápido, mientras que hacer el mismo recorrido en coche hasta Los Ángeles podría llevar ocho horas", explicó Giuliani.

La selección de Irán, país que está en guerra con EE.UU. desde que el país norteamericano lo bombardeó el pasado 28 de febrero, tenía previsto concentrarse en la localidad estadounidense de Tucson, en el estado de Arizona, pero decidió cambiar su base a suelo mexicano, junto a la frontera con California.

Giuliani subrayó que Trump "ha sido muy claro" con respecto a cómo su Gobierno va a gestionar la situación de la de selección de Irán. "Él quiere asegurarse de que tengan todas las oportunidades para competir en igualdad de condiciones aquí, al tiempo que garantiza que las personas que trabajan directamente, por así decirlo, con la Guardia Revolucionaria iraní no tengan posibilidad de acceder a Estados Unidos", concluyó.