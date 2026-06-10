Florentino Pérez vuelve a engañar a sus socios: nuevo revés al Real Madrid desde su reelección

Nuevo obstáculo para el Real Madrid en su intención de recuperar la actividad musical en el Santiago Bernabéu. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el club blanco contra una sentencia relacionada con la celebración de conciertos en el estadio, una decisión que supone un importante revés para los planes de la entidad presidida por Florentino Pérez.

La resolución del alto tribunal no entra a valorar si los conciertos pueden o no celebrarse en el Bernabéu, pero sí deja sin efecto la vía elegida por el club para intentar revertir una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Como consecuencia, el procedimiento regresa al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid, que deberá analizar el fondo del asunto.

El conflicto tiene su origen en las reclamaciones de una asociación vecinal, que sostiene que las licencias urbanísticas concedidas durante la remodelación del estadio no amparan la organización de grandes conciertos. Tras varios recursos y resoluciones judiciales, el caso sigue abierto y pendiente de una decisión definitiva sobre la legalidad de estos eventos en el recinto madridista.

La noticia llega apenas unos días después de que Florentino Pérez se mostrara optimista respecto al regreso de los conciertos al Bernabéu. Sin embargo, la decisión del Supremo obliga a retrasar cualquier avance en ese sentido y mantiene la incertidumbre sobre uno de los proyectos más ambiciosos asociados a la transformación del estadio en un espacio multifuncional.

El Papa León XIV junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / AGENCIAS

El Madrid intenta ponerse firme

Pese al revés judicial, el Real Madrid ha reaccionado mediante un comunicado en el que insiste en que el Supremo no ha dictado ninguna sentencia sobre la legalidad de los conciertos. El club defiende que la resolución conocida es únicamente de carácter procesal y subraya que todavía no existe ningún pronunciamiento judicial que declare incompatibles estos espectáculos con las licencias del Bernabéu.

Noticias relacionadas

La batalla legal, por tanto, continúa abierta. El futuro de los conciertos en el renovado Santiago Bernabéu dependerá ahora de lo que determine la justicia sobre el alcance de las licencias y la normativa urbanística que regula la actividad del estadio.