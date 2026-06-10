La Roja se lanza a por la segunda estrella
Con Lamine Yamal como gran referente, España quiere repetir el éxito de 2010, cuando se coronó en Johannesburgo con el inolvidable gol de Iniesta. Después de triunfar en la Eurocopa, el bloque de Luis de la Fuente quiere el Mundial. Con astros como el extremo azulgrana, Pedri, Rodri o Fabián, la selección llega a la gran cita tras 30 partidos sin perder. Nadie querrá cruzarse con ella
Mbappé comanda a los poderosos ‘bleus’
Después de un año convulso en el Real Madrid, Kylian Mbappé apunta al Mundial como vía para salvar el curso. El astro sigue rodeado de excelentes futbolistas que obligan a ubicar a Francia en el podio de favoritas. Campeona en 2018 y subcampeona en 2022, el conjunto de Deschamps sigue metiendo miedo. Con Dembélé y Olise como escuderos de Mbappé, los ‘bleus’ cuentan con el mejor ataque del torneo. Seguramente no practicarán el fútbol más atractivo, pero sí el más letal
-Kane y Tuchel capitanean a los ‘pross’
Si hay una selección gafada en las grandes competiciones esa es Inglaterra. Siempre con un grupo de estrellas notables y eficientes en sus clubs, suele atascarse en las grandes citas. No gana un Mundial desde 1966 (cuando superó a Alemania con robo arbitral incluido) y cayó en las dos últimas finales de la Eurocopa. Ahora llega con el germano Thomas Tuchel en el banquillo y el eterno Harry Kane como seguro de vida. Falta ver si acompañarán otros referentes como Bellingham y Saka
Cristiano busca el único gran título que le falta
El museo de su casa está lleno de trofeos de todo tipo y condición, pero Cristiano Ronaldo no tiene el título más preciado: el de campeón del mundo. A sus 41 años afrontará su sexto intento en busca de una estrella a la que claramente aspira Portugal. Con un centro del campo fantástico (Vitinho, Joao Neves, Bruno Fernandes), el conjunto de Roberto Martínez tiene todos los mimbres para coronarse el 19 de julio
El último baile de Leo
La albiceleste llega al Mundial liberada por el éxito conseguido en Catar en la apasionante final contra Francia. Argentina defenderá su estrella y volverá a contar con Messi como líder a sus 38 años. Junto al exazulgrana, emergen Julián Álvarez y Enzo como baluartes del bloque de Scaloni, que intentará repetir éxito, algo que no consigue ninguna selección desde Brasil (1958 y 1962)
La pentacampeona quiere acabar con la sequía
Un Mundial de fútbol siempre se asocia con Brasil, pero la canarinha no levanta la Copa desde 2002, demasiado tiempo para un país que vive por y para el fútbol. La pentacampeona confió en Carlo Ancelotti para recuperar la gloria y el veterano técnico ha devuelto la ilusión a un grupo con dos centrales poderosos (Marquinhos y Gabriel) y liderado en ataque por Vinicius y Raphinha. Neymar también ha vuelto como última esperanza para una selección que necesita más talento en el centro del campo
Musiala y Wirtz ponen la clase para alzar el vuelo
Conquistó en 2014 su cuarta estrella en Maracaná, pero luego llegó el apagón con dos eliminaciones dolorosas en la fase de grupos en Rusia y Catar que la sitúan por debajo de otras potencias. Nagelsmann sigue al frente de un combinado siempre temible, tanto por su historia como por su inmenso talento en la zona creativa. Allí destacan Musiala, Wirtz o Sané. Neuer seguirá bajo palos a sus 40 años tras ser rescatado por la lesión de Ter Stegen
Un reportaje de El Periódico
Textos: Joan Domench
Fotografías: El Periódico
Diseño: Ramon Curto
Coordinación: Rafa Julve