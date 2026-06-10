Redacción SD

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El mágico gol de Tshabalala que Sudáfrica aspira a repetir contra México

16 años después Sudáfrica y México vuelven a encontrarse en el partido inaugural de una Copa del Mundo. En 2010 la selección africana actuaba como anfitriona, mientras que en este 2026 los aztecas serán los encargados de hacerlo. Además la suerte ha deparado que sean ambos los que den el pistoletazo inicial al torneo. En la memoria de los 'Bafana, Bafana', el gol de Tshabalala con el que empataron en aquel duelo de 2010.