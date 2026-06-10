El Málaga elimina al Las Palmas y se jugará el ascenso a Primera contra el Almería

El Málaga CF se citó con la UD Almería en el 'playoff' final por el ascenso a LaLiga EA Sports después de eliminar a la UD Las Palmas este miércoles en La Rosaleda, un partido de vuelta igualado donde el equipo andaluz traía ventaja y golpeó en el segundo tiempo (1-1).

En el feudo boquerón, donde hace poco más de una década escuchaban el himno de la Champions, ven a dos pasos el regreso a la elite ocho años después, con un descenso a Primera RFEF incluido y mucha dificultad institucional. El 0-1 del Gran Canaria valió mucho, sobre todo después del arranque de una Las Palmas que empató la eliminatoria a los tres minutos por medio de Jesé.

Jesé pone emoción

Al Málaga le valía el empate, después de la prórroga, por la mejor posición en temporada regular, pero los de Juan Funes encontraron el 1-1 de Joaquín Muñoz en el 69'. Las Palmas no se rindió y merodeó uno de los dos goles que necesitaba para obrar el milagro y al menos ganar ese tiempo extra, pero los locales se quedaron el billete de un 'playoff' entre históricos.

El favoritismo malacitano lo torpedeó Jesé en un suspiro, culminando (1-0) una buena acción por la banda derecha de Marvin y a la espalda de la defensa. Después de tres derrotas esta campaña contra el Málaga y cero goles a favor, Las Palmas tardó un par de jugadas en terminar con parte del gafe y silenciar La Rosaleda.

Los locales sufrieron el cambio de guion tan temprano ante un equipo amarillo capaz de imponer su ritmo. Los de Luis García tuvieron momentos de balón, experiencia con Jonathan Viera para leer lo que tocaba y una salida con calidad aunque sin más ocasiones hasta una de Estanis Pedrola cerca del descanso.

Penalti reclamado

El Málaga, crispado con faltas tácticas y reclamaciones al árbitro, chocó con una seria Las Palmas, aunque los de Juan Funes encontraron a David Larrubia, Dani Lorenzo y Joaquín Muñoz para dar algo de rienda suelta a la parcela ofensiva. La defensa canaria sacó por fuera a los andaluces, y a las tentativas locales les faltó el último pase para irse al vestuario con alguna ocasión.

La tensión, alta desde el inicio, creció en un segundo tiempo donde apareció la polémica, con Jesé reclamando un penalti. El Málaga empezó a encontrar los desmarques de Dotor y, por momentos Las Palmas se descompensó en defensa. A media hora del final, Luis García quitó a Viera y Jesé, coincidiendo con más protagonismo de un Málaga que recuperó balones arriba y no necesitó mucho para marcar.

El sábado 20, cita final

Con Marvin desentendido de la jugada por lesión, el cuadro local montó el ataque por la banda izquierda y, con cierta fortuna en un balón suelto, Muñoz mandó a la red el 1-1. Adrián Niño tuvo la sentencia blanquiazul pero los últimos minutos dejaron la desesperada amarilla. Las Palmas, en busca de volver a Primera un año después, se fue arriba y pudo al menos forzar la prórroga.

Manu Fuster la tuvo clara, también Kirian, y en más de un barullo en el área pudo alargar el desenlace el cuadro visitante. A la contra, los de Funes también pudieron ahorrarse algo de sufrimiento, pero un 'playoff' de ascenso no se gana de otra manera.

El derbi andaluz Málaga-Almería decidirá el camino largo a Primera, tras el ascenso directo de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, con la ida el domingo 14 y la vuelta en Almería el sábado 20.