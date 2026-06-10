El fin de una era: el Manchester City sigue pagando cara la marcha de Guardiola

La salida de Pep Guardiola ha provocado un terremoto en el Manchester City. Apenas siete meses después de que el técnico catalán anunciara el final de una etapa histórica de diez años, el club inglés atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre de la última década.

Lucía Feijoo Viera

El adiós del entrenador más exitoso de la historia de la entidad no solo ha supuesto la pérdida de una figura clave en el banquillo. También ha acelerado una profunda transformación deportiva e institucional que ha puesto fin al ciclo más brillante que ha vivido el club. Guardiola dejó el Etihad tras conquistar 20 títulos y convertir al City en una referencia mundial.

Desde entonces, el equipo ha entrado en una fase de reconstrucción marcada por las dudas. A la marcha del técnico se han unido las salidas de varios futbolistas que fueron fundamentales durante los años de éxito, mientras que otros nombres importantes estudian su futuro lejos de Mánchester. La plantilla afronta un proceso de renovación que amenaza con cambiar por completo la identidad del equipo.

Vacío difícil de llenar

La dirección deportiva trabaja para levantar un nuevo proyecto competitivo, pero el vacío dejado por Guardiola es difícil de cubrir. Durante una década, el catalán fue mucho más que un entrenador: marcó la filosofía de juego, influyó en la planificación deportiva y se convirtió en el principal atractivo del club para fichajes y estrellas internacionales.

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El reto ahora pasa por demostrar que el Manchester City puede seguir siendo una potencia sin el hombre que cambió para siempre la historia de la entidad. Siete meses después del anuncio de su salida, la sensación es que el club sigue buscando respuestas en una transición que está resultando más compleja de lo esperado.