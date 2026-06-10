Oficial: Confirmado el nuevo entrenador fichado por Braulio para Osasuna

El Club Atlético Osasuna ha cerrado la incorporación de Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador del primer equipo para las próximas dos campañas. El técnico catalán queda vinculado a la entidad navarra hasta el 30 de junio de 2028, tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes. Este es el comunicado:

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Luis Miguel Ramis para que sea el entrenador rojillo las dos próximas temporadas. La vinculación con el técnico catalán se extenderá hasta el 30 de junio de 2028. Llegará a la entidad acompañado por su segundo entrenador, José Manuel Gil; el técnico asistente Iván Madroño; el preparador físico Miguel Ángel Fernández; y el analista José Fajardo. Hoy, a las 18 horas, tendrá lugar su acto oficial de presentación con una rueda de prensa en El Sadar.

Luis Miguel Ramis Monfort (25 de julio de 1970; Tarragona) tendrá su primera experiencia en LaLiga EA Sports tras entrenar las diez últimas temporadas en la división de plata. Llega a la entidad navarra después de completar un excepcional curso con el Burgos Club de Fútbol, con el que ha sumado 72 puntos, una cifra que por primera vez en la historia ha sido insuficiente para disputar el playoff de ascenso. Además, ha dotado al conjunto burgalés de un sello propio a través de un trabajado equilibrio táctico y competitividad, siendo el equipo menos goleado de la categoría, el tercero con menos derrotas, el sexto con más victorias y el tercer mejor visitante.

Tras una dilatada trayectoria como futbolista, se inició como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid, donde también fue director de metodología de su cantera. Le llegó la oportunidad de dirigir al Castilla tras el ascenso de Zidane al primer equipo y logró que el filial madridista acabase en primera posición de su grupo de Segunda B. El siguiente curso fue llamado por la Unión Deportiva Almería cuando sólo restaban 12 jornadas para la conclusión del campeonato y marchaba penúltimo en Segunda. Logró la salvación tras conseguir 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas, aunque en la siguiente campaña su aventura indálica finalizaría de forma prematura.

Su siguiente equipo fue el Albacete, con el que completó una temporada 2018/19 sobresaliente en la que finalizó la liga en cuarta posición, disputó el playoff y fue el segundo equipo más goleador de la categoría tras el campeón de aquella edición: Osasuna. Disputaría otro playoff de ascenso a Primera con el Tenerife en el curso 2021/22. En el club chicarrero estaría tres años, en los que dotó al equipo de una solidez defensiva que se plasmaría en una media de 0’85 goles encajados por partido.

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Procedente del Burgos

Después de catorce jornadas transcurridas de la temporada 2023/24, fue contratado por el Espanyol. No obstante, a falta de 12 partidos para la conclusión del campeonato se decidió que no continuase al frente de un equipo que estaba ubicado tercero y a un punto del ascenso directo. Tras coger el banquillo de un Burgos en problemas a mitad de temporada y finalizar el curso 2024/25 con una permanencia holgada 10 puntos por encima del descenso, el recién finalizado tuvo la oportunidad de iniciar el proyecto desde el inicio de campaña. El resultado ha sido la mejor temporada del Burgos en Segunda División desde la 1975/76, cuando consiguió el ascenso a la máxima categoría. Ahora, a sus 55 años y en plena madurez como entrenador, asume el reto de entrenar al Club Atlético Osasuna en Primera División.