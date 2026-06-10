Primer contratiempo para Mourinho con el Real Madrid

José Mourinho está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo entrenador del Real Madrid, pero su regreso al Santiago Bernabéu no será inmediato. Aunque el club blanco prevé anunciar en breve el acuerdo con el técnico portugués, su presentación pública se retrasará varias semanas y no se llevará a cabo hasta fechas cercanas al inicio de la pretemporada.

La decisión supone un paréntesis poco habitual entre el anuncio oficial y la puesta en escena del entrenador. Una vez confirmado su fichaje, Mourinho desaparecerá temporalmente del foco mediático antes de reaparecer ya en el mes de julio para iniciar su trabajo al frente del equipo.

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El retraso responde a una planificación consensuada entre las partes. Con la temporada ya finalizada y sin compromisos inmediatos, el club considera que no existe urgencia para organizar el acto de presentación. De esta manera, el técnico contará con un periodo de tranquilidad antes de afrontar una nueva etapa en el banquillo madridista.

La pretemporada del Real Madrid arrancará el 13 de julio, por lo que todo apunta a que la comparecencia de Mourinho se producirá pocos días antes de esa fecha. Hasta entonces, el portugués vivirá una situación singular: será oficialmente entrenador del conjunto blanco, pero todavía no habrá sido presentado ante la afición ni los medios de comunicación.

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Visto para sentencia

Así, el regreso de Mourinho se dividirá en dos tiempos. Primero llegará el esperado anuncio oficial y, posteriormente, tras varias semanas de espera, una presentación que marcará el verdadero inicio de su nueva aventura al frente del Real Madrid.