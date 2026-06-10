Vinícius pone en un serio aprieto a Florentino Pérez tras su reelección como presidente del Real Madrid

La situación contractual de Vinicius Júnior sigue sin resolverse, pero el futuro inmediato del brasileño parece estar claro. A pesar de que las negociaciones para ampliar su vínculo con el Real Madrid permanecen paralizadas desde hace meses, el atacante no contempla abandonar el club y tiene decidido continuar vistiendo de blanco durante la temporada 2026-27.

El actual contrato del futbolista expira el 30 de junio de 2027, una circunstancia que ha alimentado las especulaciones sobre una posible salida. Sin embargo, tanto el entorno del jugador como el propio Vinicius han transmitido tranquilidad en varias ocasiones, insistiendo en que su deseo pasa por permanecer en el Santiago Bernabéu.

Las conversaciones para una renovación llegaron a estar muy avanzadas, pero se frenaron el pasado verano y desde entonces no se han producido avances significativos. El delantero brasileño habría rebajado algunas de sus exigencias económicas para acercar posturas con el club, aunque el Real Madrid todavía no ha dado el paso para reactivar formalmente las negociaciones.

Mientras tanto, la entidad madridista estudia movimientos para reforzar su parcela ofensiva, lo que añade incertidumbre sobre cómo quedará configurado el ataque en los próximos años. Pese a ello, la intención de Vinicius no ha cambiado: quiere seguir en el Real Madrid y está dispuesto a cumplir íntegramente el contrato que le une al club hasta 2027.

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Vinícius Junior. / ANDRE COELHO / EFE

Decisión aplazada tras el Mundial

Con el Mundial de 2026 en marcha y todas las partes centradas en otros asuntos, no se espera que el asunto de la renovación vuelva a cobrar protagonismo a corto plazo. El debate sobre su continuidad a largo plazo sigue abierto, pero la decisión del futbolista para la próxima temporada está tomada: no se mueve del Real Madrid.