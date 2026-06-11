Unos 600 jugadores participan en el “mundialito” de Fútbol Base de la Nucía

Este fin de semana, 13 y 14 de junio, 65 equipos de categorías Prebenjamines, Benjamines y Alevines participarán en el IV CFLN World Cup (Club de Fútbol La Nucía World Cup), en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Este mundialito de fútbol base mixto reunirá a más de 600 jugadores y se desarrollará en los 6 campos de futbol 8 de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Los equipos nucieros del CF La Nucía competirán en “casa” y ante su “afición”.

Este IV CFLN World Cup concentrará este fin de semana a más de 600 jugadores y jugadoras y atraerá a numeroso público familiar durante todo el fin de semana. Se calcula que más de 2.000 personas pasarán por este torneo en cada jornada. Javier Tárraga, CEO Goal Travel, Antonio Justicia, gerente Club de Fútbol La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía estuvieron en la presentación de la cuarta edición del Club de Fútbol La Nucía World Cup.

166 partidos

Se disputarán un total de 166 partidos en dos intensas jornadas del torneo CFLN World Cup. La competición arrancará el sábado 13 de junio a las 8:30 hasta las 20:30 horas, con las categorías de Pre benjamín 2018, Benjamin 2016 y Alevin 2014. El domingo se retomarán los partidos a las 8:30 h. hasta las 19:30 horas, con las categorías Benjamin 2017 y Alevin 2015.

Destacar la participación de los equipos del CF La Nucía en todas las categorías.

6 campos

El torneo se desarrollará en seis campos de fútbol 8 de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, dos campos “Vicente del Bosque” más los 4 que se habilitarán en el Mini Estadi de césped natural y el futbol 11 césped artificial.

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Entrada al público

La entrada para el público tendrá un precio de 3 euros un día.