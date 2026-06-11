El árbitro perseguido por Trump en el Mundial dirigirá el duelo entre Emery y Luis Enrique

El fútbol mundial acaba de recibir una lección incómoda. Y no llega desde la FIFA de Gianni Infantino, sino desde una UEFA que ha decidido actuar donde otros han preferido mirar hacia otro lado.

La designación de Omar Artan para dirigir la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa no es únicamente una decisión arbitral. Es un mensaje. Un mensaje contundente contra una situación que jamás debió producirse: que un árbitro internacional se vea impedido de ejercer su profesión en Estados Unidos debido a unas políticas migratorias cada vez más restrictivas.

Mientras Infantino vendía al mundo la imagen de un torneo abierto, global e inclusivo, la realidad se ha encargado de desmontar ese relato pieza por pieza. Los problemas de acceso para ciudadanos de determinados países, los controles interminables sufridos por viajeros procedentes de Oriente Medio, las dificultades burocráticas para aficionados africanos y unos costes disparados para entradas y desplazamientos han dibujado una fotografía muy distinta a la prometida desde los despachos de la FIFA.

El caso de Omar Artan representa el ejemplo más evidente de esa contradicción. Resulta difícil hablar de universalidad cuando ni siquiera un árbitro internacional puede participar en una competición debido a las restricciones impuestas por el país anfitrión. Más difícil todavía es escuchar los discursos triunfalistas de Infantino después de una rueda de prensa que muchos calificaron de desconectada de la realidad que están viviendo miles de personas vinculadas al fútbol.

Y es precisamente ahí donde aparece la UEFA.

La organización europea ha decidido otorgar a Artan uno de los partidos más importantes del verano futbolístico. No se trata únicamente de reconocer sus méritos deportivos. Se trata de reivindicar un principio básico: el fútbol debe abrir puertas, no cerrarlas.

La diferencia entre ambas posturas es evidente. Mientras la FIFA ha optado por acomodarse a las circunstancias y defender un modelo cada vez más cuestionado, la UEFA ha respondido con hechos. Frente a las barreras, una oportunidad. Frente a la exclusión, una designación de prestigio. Frente al silencio, una decisión que difícilmente puede interpretarse como casual.

Porque nadie puede ignorar el contexto. La elección de Omar Artan llega justo cuando crecen las críticas hacia la gestión de la FIFA y hacia las consecuencias que las políticas migratorias estadounidenses están teniendo sobre competiciones que se presentan como globales. La coincidencia es demasiado significativa para pasar desapercibida.

Infantino prometió el torneo más abierto de la historia. Los hechos están contando una historia diferente. Y mientras la FIFA intenta sostener un relato cada vez más difícil de defender, la UEFA acaba de recordarle al mundo que el fútbol internacional no puede depender de fronteras políticas ni de restricciones que castigan a quienes simplemente quieren formar parte del espectáculo.

Omar Artan no pudo arbitrar en Estados Unidos. Pero la UEFA ha conseguido algo mucho más importante: convertir su nombramiento en un símbolo. Un símbolo de apoyo a un profesional perjudicado por una situación injusta y, al mismo tiempo, un recordatorio de que el fútbol pierde credibilidad cada vez que permite que la política decida quién puede participar y quién no.

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La imagen final es demoledora para la FIFA. Mientras Infantino hablaba de apertura, un árbitro se quedaba fuera. Mientras el presidente del máximo organismo futbolístico intentaba defender su proyecto, la UEFA daba un paso al frente y demostraba con hechos lo que significa respaldar a quienes han sido perjudicados por decisiones ajenas al deporte.