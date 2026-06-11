El talentoso jugador de 17 años que puede sorprender en la inauguración del Mundial

17 años y 240 días. A esa edad, mientras muchos adolescentes comienzan a imaginar su futuro, Gilberto Mora ya carga con el peso de representar a un país entero. El joven centrocampista de Xolos de Tijuana se ha convertido en una de las esperanzas de México de cara al Mundial de 2026. En una selección mucho más práctica que estética, Gilberto Mora es el encargado de activar los procesos creativos del equipo desde la mediapunta. En un principio su rol consistirá en revolucionar los partidos desde el banquillo, pero la confianza que Javier Aguirre tiene depositada en él puede hacer que se convierta en titular en cualquier momento.

¿Quién es Gilberto Mora?

Nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por aquel entonces Guillermo “memo” Ochoa, el jugador más mayor de la convocatoria de México, ya llevaba 16 partidos con la selección y había sido convocado para 1 Mundial. Mora debutó con Xolos en agosto de 2024 y solamente necesitó 23 minutos para dar su primera asistencia y en el partido que disputó la semana siguiente anotó su primer gol. Sebastián “loco” Abreu, su actual entrenador, elogia su gran rendimiento: “Es un clase A. Hay que arroparlo y prepararlo para todo el mundo extra fútbol, pero su calidad está fuera de discusión”.

En marzo de 2025 jugó el Mundial sub-20 con su selección, en el que anotó 3 goles y dio 2 asistencias. Durante ese torneo se dio a conocer al mundo y poco después firmó un contrato con Rafaela Pimienta, la representante de Haaland. Debido a su gran rendimiento, Javier Aguirre decidió contar con él para jugar la Copa Oro de 2025, donde fue una de las sensaciones del torneo que se llevaron los mexicanos.

Durante la temporada 25/26, Gilberto Mora ha seguido creciendo en Xolos de Tijuana, pero también ha tenido momentos duros. Ha arrastrado una pubalgia que le ha hecho perderse partidos con su club y con la selección. Su estado físico generó incertidumbre sobre su presencia en el Mundial, pero finalmente ha llegado en perfectas condiciones y está preparado para demostrar al mundo de lo que es capaz.

Europa le sigue de cerca

Su alto nivel le ha puesto en el radar de una gran cantidad de clubes de las grandes ligas europeas. En México se habla de que en España, tanto el Madrid como el Barcelona están interesados en él. Además, otros clubes como: Milan, Ajax, Nápoles, Feyenoord y Oporto también podrían haber preguntado por el futbolista. Aun así, por el momento Gilberto Mora está centrado en seguir creciendo en su país y el 9 de junio anunció una renovación con el club para las próximas 3 temporadas.

Eso sí, su contrato incluye una cláusula de salida en la que el club facilitará su venta en caso de que algún equipo europeo pregunte por él y Mora quiera marcharse. Por tanto, su papel en el Mundial también podría decidir su futuro.

Qué puede aportar a su selección

Javier Aguirre no ha diseñado su selección para que desarrolle un juego muy vistoso, sino que su principal objetivo no es otro que sobrevivir. Por tanto, las oportunidades de que Mora destaque son altas, pero también la presión que recae sobre él. Será el encargado de desatascar el juego de su equipo en situaciones de bloqueo ofensivo, porque da esa cuota de imprevisibilidad entre líneas que puede ser diferencial.

Uno de sus puntos débiles es su físico. Mide 1,68 M y al ser un jugador tan joven su cuerpo todavía está en desarrollo, pero ha sido capaz de sortear esta desventaja con una gran lectura de juego y una agilidad excepcional. Se desenvuelve muy bien en espacios reducidos, tanto por su capacidad técnica como por su habilidad para cambiar la dirección del juego con un toque. Además, también le gusta realizar conducciones largas con el balón en los pies para progresar y superar rivales.

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México suele jugar con un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Aunque la formación que mejor le vendría al joven jugador de Xolos es el 4-2-3-1 para jugar como mediapunta, también ha disputado algunos partidos como extremo izquierdo con la selección. “Es un jugador valiente, vertical y diferente”, así define Javier Aguirre a Mora y añade que tenerlo de vuelta en la selección sin dolor es “motivo de alegría”. El 11 de junio a las 21:00 México abre el Mundial contra Sudáfrica y sueñan con cruzar la barrera histórica de los cuartos de final, a los que solamente han llegado dos veces y ambas como anfitrión del torneo. Gilberto Mora tendrá su primera oportunidad de también de seguir enamorando a todos sus aficionados y quién sabe si al mundo entero.