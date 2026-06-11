La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero

La Inspección Fiscal ha abierto una investigación contra la que fuera fiscal provincial Pilar Rodríguez (que ha tomado posesión esta semana de su nueva plaza en el Tribunal Supremo) y también contra María Luisa Llop, la primera que se encargó del caso Plus Ultra e instó el archivo de la investigación en 2021. Actúa después de que la que fuera fiscal superior de Madrid hasta hace tan solo unos días, Almudena Lastra, tramitara la denuncia que le había hecho llegar el partido Iustitia Europa, habitual en las personaciones populares de causas contra el Gobierno.

Ambas fiscales aparecen mencionadas en el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por irregularidades en el rescate a la citada aerolínea. El documento de anuncio de la apertura de este expediente gubernativo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene fecha de este jueves y lo firma el fiscal Juan José García Criado.

Fue en abril de 2021 cuando se abrieron unas primeras diligencias en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra. Unos días después, el 20 de mayo uno de los abogados hoy imputados en la trama comentó con el directivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que iba a preguntar sobre cómo era la jueza Collazos y añadía que "la fiscal jefa es amiga y que hay que cortar esto". Rodolfo Reyes le respondió que "absolutamente", según refleja en un informe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Lastra, que envió este asunto a la Inspección cuando apenas le quedaban unos días para abandonar el puesto de fiscal superior --no fue renovada por la nueva fiscal general, Teresa Peramato-- lo justificó en que lo hacía en estricto cumplimiento del artículo 163 de Reglamento del Ministerio Fiscal, que establece que "cualquier denuncia o queja relacionada con la actuación de los miembros del Ministerio Fiscal debe ser remitida inmediatamente a la Inspección Fiscal", que será quien determine si existe material para investigar a estas fiscales. Por el momento, la Inspección ha optado por abrir expediente y analizar la denuncia.

Los supuestos mensajes alusivos a Pilar Rodríguez se incardinan en la parte de la investigación relativa a los contactos que el actual presidente de Plus Ultra, el imputado Julio Martínez Sola, intercambió con otros directivos alusivos a la creación de un "Kitchet Gabinet" para "cortar" la investigación del caso que instruía entonces la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos.

La organización denunciante, Iustitia Europa, considera que debe aclararse si las alusiones a estas funcionarias pueden constituir "una posible influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de fondos públicos".

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Fuentes de los investigados explicaron a esta redacción que cuando decían que tenían que "cortar" el asunto, en realidad se referían a la contratación de un abogado de prestigio. De hecho, aseguran, no tuvieron contactos ni con la magistrada ni con la fiscal del caso, que en realidad no conocían.

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