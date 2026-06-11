El México-Sudáfrica que abre el Mundial está en riesgo de suspensión

La cuenta atrás para el inicio de la Copa del Mundo 2026 podría verse alterada por las condiciones meteorológicas. El partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para dar el pistoletazo de salida al torneo más importante del fútbol mundial, corre el riesgo de sufrir una suspensión temporal debido a la amenaza de tormentas eléctricas en la zona del estadio.

Aunque el encuentro se disputa en territorio mexicano, la organización del Mundial 2026 se rige por los protocolos climáticos establecidos en Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones junto a Canadá y México. Estas normas contemplan medidas especialmente estrictas para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados, trabajadores y personal de la organización.

Según el protocolo vigente para eventos deportivos al aire libre, el partido deberá interrumpirse de manera inmediata si se detecta un rayo a menos de 13 kilómetros del recinto donde se celebra el encuentro. Una vez activada la alerta, la actividad no podrá reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos sin registrarse nuevas descargas eléctricas dentro de ese radio de seguridad.

La situación genera incertidumbre a pocas horas de un partido llamado a marcar el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y también el primero organizado conjuntamente por tres países, un formato sin precedentes que ha obligado a armonizar normativas y protocolos en aspectos tan diversos como la seguridad, la logística y las condiciones meteorológicas.

El posible retraso del México - Sudáfrica supondría una circunstancia poco habitual para un partido inaugural, tradicionalmente diseñado para ofrecer una ceremonia de apertura seguida de un espectáculo deportivo sin interrupciones. Sin embargo, desde la organización insisten en que la prioridad absoluta es la seguridad de todos los asistentes.

España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde / Europa Press

Las previsiones meteorológicas mantienen en alerta a los responsables del torneo, que seguirán monitorizando la evolución de las tormentas hasta el último momento. En caso de que se produzca actividad eléctrica cerca del estadio, el debut mundialista de México y Sudáfrica podría quedar temporalmente detenido, retrasando así el arranque oficial del Mundial 2026.

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La posibilidad de una suspensión momentánea añade un elemento inesperado a una cita que ya concentra la atención de millones de aficionados en todo el planeta. El fútbol está preparado para comenzar, pero esta vez el primer rival del Mundial podría ser el clima.