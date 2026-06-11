PSG y Liverpool pujan para ‘levantarle’ el fichaje estrella al Real Madrid

El mercado todavía no ha entrado en su fase más caliente, pero uno de los nombres que ya empieza a marcar el verano es el de Michael Olise. El extremo, convertido en una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo por su crecimiento competitivo y su capacidad para decidir partidos desde el uno contra uno, aparece ahora en el centro de una batalla que amenaza con alterar los planes del Real Madrid.

Cuando parecía que el conjunto blanco era el principal interesado, además con la presión para Florentino de fichar un 'galático' tras el 'no' del Atlético por Julián Álvarez, dos gigantes han irrumpido con fuerza: el Paris Saint-Germain y el Liverpool FC. Ambos consideran a Olise una prioridad estratégica y están dispuestos a competir por un fichaje que podría cambiar el equilibrio ofensivo de sus proyectos.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

El PSG busca ganar la Champions de nuevo

En París entienden que el equipo puede dar un nuevo salto de calidad en ataque. La dirección deportiva busca incorporar desequilibrio, creatividad y más amenaza desde banda para luchar por revalidar la Champions. En ese escenario, Olise encaja por perfil y por proyección: un jugador capaz de generar ventajas en espacios reducidos, acelerar transiciones y asumir protagonismo en los últimos metros.

Además, el componente simbólico también cuenta. Apostar por talento con conexión francesa sigue siendo una línea atractiva para el PSG, que pretende construir una plantilla con mayor identidad local sin perder ambición internacional.

Pero el movimiento más llamativo llega desde Inglaterra.

El Liverpool lleva tiempo valorando escenarios de futuro alrededor de Mohamed Salah. Aunque el atacante sigue siendo una referencia absoluta, en Anfield ya se estudian opciones que permitan preparar una transición ordenada cuando llegue el momento. Y ahí aparece Olise como uno de los perfiles mejor valorados.

Su capacidad para jugar abierto, partir desde la derecha y producir goles y asistencias lo convierten en una alternativa natural dentro de la idea ofensiva del club inglés. La operación no se plantea únicamente como una sustitución inmediata, sino como una inversión para asegurar talento diferencial durante varios años.

Mientras tanto, el Real Madrid observa el escenario con atención. En el club blanco existe admiración por el potencial del futbolista, pero la competencia creciente puede modificar tiempos y condiciones de cualquier intento futuro. La política de incorporaciones del conjunto madridista ha demostrado en los últimos años que evita entrar en subastas prolongadas cuando el coste se dispara.

Eso abre una ventana real para sus rivales.

Olise, por edad, rendimiento y margen de crecimiento, reúne todos los ingredientes del gran movimiento del verano: talento, proyección, necesidad táctica y competencia entre gigantes. PSG quiere convertirlo en una nueva referencia ofensiva. Liverpool lo ve como el heredero ideal para mantener el nivel del ataque tras la era Salah. Y el Real Madrid podría verse obligado a reaccionar si no quiere perder una oportunidad que hace apenas unos meses parecía mucho más accesible.