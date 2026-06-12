Canadá deniega el visado a Thomas Partey y se pierde el debut de Ghana en el Mundial 2026

El futbolista ghanés Thomas Partey no participará en el estreno de su selección en el Mundial de 2026 después de que Canadá le haya denegado el visado de entrada al país, donde estaba previsto el primer encuentro del torneo. La decisión afecta directamente al debut de Ghana national football team frente a Panamá en Toronto.

El jugador, actualmente en el Villarreal CF, se encuentra inmerso en un proceso judicial en el Reino Unido relacionado con graves acusaciones (cuándo militaba en el Arsenal), lo que habría influido en la resolución migratoria adoptada por las autoridades canadienses.

La organización del torneo, gestionada por la FIFA, ha confirmado que la decisión no depende del organismo, sino exclusivamente del gobierno de Canadá, en aplicación de su normativa de inmigración.

Un proceso judicial que marca su situación internacional

El caso de Thomas Partey está actualmente en manos de la justicia británica. Sobre el centrocampista pesan siete cargos de violación y uno de agresión sexual, todos ellos negados por el jugador, que se ha declarado no culpable ante los tribunales.

Thomas Partey, a la salida de los juzgados en Londres / EFE

Las primeras imputaciones se produjeron en julio de 2025, cuando la Policía Metropolitana de Londres presentó cinco cargos iniciales. Posteriormente, en febrero de 2026, se añadieron dos acusaciones adicionales, elevando la complejidad del proceso judicial.

Las denuncias proceden de cuatro mujeres distintas y se refieren a hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022. El juicio está previsto en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, aunque podría retrasarse hasta 2027 debido a la magnitud del caso.

Canadá aplica su política migratoria y deja a Ghana sin una de sus estrellas

Las autoridades canadienses de inmigración (IRCC) han defendido su decisión señalando que aplican sus normas “de forma coherente y sin excepción, independientemente de la nacionalidad o el rol del solicitante en el torneo”. Bajo esta política, la solicitud de visado del jugador ha sido rechazada.

El impacto deportivo es inmediato para Ghana, que afronta un debut exigente en el Mundial 2026 frente a Panamá sin una de sus piezas clave en el centro del campo. El encuentro se disputará el miércoles 17 de junio en Toronto.

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Sin embargo, la ausencia de Partey podría ser temporal en el torneo. Según The Athletic, el jugador sí podría estar disponible para los siguientes partidos del grupo, ambos programados en territorio estadounidense: ante Inglaterra en Boston y frente a Croacia en Philadelphia. La situación abre un escenario complejo para el combinado ghanés, que deberá reorganizar su estructura en el primer partido de una fase de grupos especialmente exigente.